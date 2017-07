El Consell eliminará los impresos para impuestos y solo los ofrecerá por internet

Con el modelo tributario bajo el brazo. Así tendrán que ir a partir del 1 de enero de 2018 a la Generalitat aquellas personas que quieran cumplir con sus obligaciones tributarias ante la hacienda valenciana. El director general de Tributos y Juegos, Eduardo Roca, ha firmado una resolución que si bien avanza en la conocida como Administración sin papeles, puede suponer un quebradero de cabeza para quienes todavía se manejan mal en el mundo digital o simplemente no tienen acceso a internet.

La orden, que ya es oficial, establece que con la llegada del año nuevo «no se podrá adquirir ningún modelo tributario en formato papel» en las oficinas de la Generalitat donde se gestionan los impuestos de ámbito autonómico. Será necesario, incluye la resolución, «que los contribuyentes confeccionen y descarguen sus propios modelos a través del portal tributario habilitado al efecto».

La medida implica que cuando a partir de esta fecha alguna persona tenga que rellenar un impreso relacionado con gestión de tributos deberá previamente acceder de manera electrónica a la web de la Generalitat, navegar por la página y buscar los modelos.

El usuario tendrá que descargarlo, rellenarlo e imprimirlo, para llevarlo consigo cuando tenga que hacer el trámite. Ello implica pues necesariamente que la persona tenga acceso a un ordendor con internet y a una impresora.

Hasta ahora era la Generalitat, como ocurre por ejemplo en las oficinas de la Agencia Tributaria, la que vendía el papel a la ciudadanía.

La Dirección General de Tributos informa de que se está trabajando en un nuevo portal tributario «más intuitivo y sencillo orientado al contribuyente, que facilite la tramitación y gestión de sus obligaciones tributarias».

¿Qué trámites resultarán afectados? La resolución no incluye una relación detallada, pero un vistazo al actual portal tributario de la Generalitat evidencia que serán muchos. Por ejemplo, depende de la gestión autonómica el impuesto de transmisiones patrimoniales, el de donaciones y sucesiones, los impuestos medioambientales, Patrimonio, etc. También toda una serie de trámites que tienen que ver con certificados, fianzas, etc. Esta documentación está ya accesible en la web en fomato PDF, pero también está disponible en las oficinas de Hacienda.

En principo, con carácter general y sin excepciones, todos estos papeles deberán llevarse de casa. Con todo, fuentes de Tributos indicaron que se darán indicaciones al personal funcionario para que en situaciones excepcionales se facilite una copia desde la administración a aquellas personas con especial dificultad. La excepción no está regulada en la orden.

Gestión telemática

Las fuentes consultadas precisaron que se trata de un primer paso para alcanzar la administración electrónica y apuntaron que hay muchas gestiones que ya pueden realizarse de forma telemática, por ejemplo, la autoliquidación del impuesto de transmisiones. En estos casos, la persona puede hacer la gestión completa sin necesidad de usar el papel. Desde Tributos se alegó también que la administración gasta innecesariamente mucho dinero en las copias impresas y al final hay que tomar decisiones de este tipo para poder avanzar.

En la motivación de la orden, Tributos recuerda que uno de los grandes objetivos de la Administración Pública es ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de relacionarse a través de internet y recuerda las muchas iniciativas adoptadas para impulsar la administración electrónica. Tributos entiende que, en el entorno actual, la tramitación electrónica «no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual».