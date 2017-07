Una protesta a pecho descubierto

Cerca de 40 personas se reunieron en las puertas de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Catarroja, para dar apoyo a Mónica M. P., la madre que fue invitada a marcharse del mismo recinto por un funcionario cuando le daba el pecho a su hijo Héctor, por las molestias generadas por el pequeño con sus lloros. La concentración, promovida por las redes sociales, congregó tanto a gente conocida por la propia afectada, como a desconocidos de otras poblaciones que se acercaron para estar al lado de la madre coraje.

Aunque el temporal no acompañaba, parcialmente nublado y con conatos de lluvia, a las diez de la mañana de ayer, un grupo de personas se agrupaba a las puertas del SEPE. Mujeres con carritos de bebé, con sus hijos dentro del mismo o en brazos, y padres que acompañaban a sus parejas se solidarizaban con Mónica. Los usuarios de las oficinas de empleo quedaban atónitos ante esta estampa, más si cabe cuando la propuesta se tornó en un amamantamiento en público de trece de las madres presentes.

Dos agentes de la Policia Local de Catarroja se personaron en la misma calle Sant Vicent Ferrer, pero no fue necesaria su intervención puesto que la protesta fue totalmente pacífica sin que ningún empleado del servicio de empleo tuviera alguna molestia. A las 10.20 horas, el grupo reunido empezó a entonar el cántico: «Funcionario protestón, sal a pedir perdón», sin llegar a causar ningún efecto visible. La concentración se empezó a disipar con la caída de más gotas de lluvia, definitivas para dar por concluida la acción. De hecho, algunas de las personas participantes llegaron a resguardarse del temporal bajo las instalaciones del propio centro.

Hasta el lugar acudieron colectivos de fuera del municipio, como el grupo Amamanta de Massanassa, un taller de lactancia representado por seis mujeres con Carol Navarro a la cabeza. «Nos enteramos por Facebook y nos pareció muy injusto. Podíamos haber hecho más fuerza pero las que hemos venido hemos hecho bastante», declaró la representante masanasera. Por su parte, Mónica agradeció la presencia de todas las personas que estuvieron a su lado, y manifestó que estaba «muy contenta, no solo con los que han venido, sino también por los que me han apoyado por las redes». «Espero que sirva para algo, por lo menos les habrá llegado la queja. La gente tiene que entender que se puede protestar. Yo no quiero que echen al funcionario, pero sí que vea su mala actitud», añadió la afectada.



UGT no ve hechos sancionadores

Por otra parte, fuentes del Ministerio de Empleo declararon que su actuación es confidencial, mientras que desde la delegación territorial de UGT exponen que «la chica pudo verse desbordada con la situación pero no se quejaron por darle de mamar a su hijo», sino por «el escándalo» que provocaba molestias a los funcionarios que «estaban haciendo sus labores administrativas y puede que los nervios les jugaran una mala pasada». Además, el sindicato no ve «hechos sancionadores para que le abran un expediente».