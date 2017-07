Visita al Rincón 'abandonado'

Dos bares tiene Casas Altas. Los dos estaban ayer rozando el lleno, como el que había en la sala de plenos del edificio adyacente a los dos establecimientos: la Mancomunidad de Municipios del Rincón de Ademuz. Arriba, el Consell al completo, libreta y boli en mano, escuchando las demandas de los alcaldes de la zona, que lanzaron un SOS contra la despoblación que atenaza la zona. Abajo, los parroquianos, sin dossieres ni gráficos como los que tenían los ediles, pero con su relato: «Llevamos meses con cortes de teléfono porque el repetidor va a gasoil y se termina cada dos por tres».

En los siete pueblos que componen la comarca hay censados 2.403 habitantes, marcados por un fuerte sentimiento de abandono. «Le doy cinco años de vida al pueblo», aventura uno de los clientes de uno de los bares. Vive en València habitualmente y vuelve al pueblo a veranear, como la mayoría de sus compañeros de mesa. No es el caso de Vicente Aguilar. Cuando termina el verano, él se queda, con sus dos hijos en situación de dependencia. Pocas preguntas hacen falta para que describa el panorama que le rodea. Aprovecha la presencia del Ejecutivo valenciano, que este fin de semana celebra su seminario de verano en Ademuz, para trasladar su situación a los que tienen en su mano resolverla. Desde lo que cuesta desplazar a sus hijos hasta centros de salud, varias veces por semana en ocasiones, hasta la falta de infraestructuras, pasando por la diáspora de los jóvenes del municipio.

Casas Altas tiene unos 200 habitantes durante el año. En verano puede llegar a 800. María Rodilla es la única adolescente de su quinta en el pueblo. El año que viene hará 1º de Bachiller. «Aquí no hay nada para los jóvenes», lamenta. Su madre añade: «Está muy bien que vengan [los miembros del Consell] aquí. Tienen que escuchar los problemas de la gente de primera mano». «Pero no quedarse solo con la foto», remata su tía.

Hospital a 40 minutos

No hay nada, ni para los jóvenes ni para los mayores. «Si te pones enfermo, el hospital más cercano es el de Teruel, a 44 kilómetros. Si no, a València, a más de hora y media en coche», explica Javier Cebrián. Apunta a la falta de servicio de transporte como uno de los mayores escollos en el día a día de los vecinos de la zona. «El autobús te deja en Chelva y tienes que esperar un taxi a que te traiga hasta aquí».

Todos estos y muchos más problemas relacionados con la despoblación fueron los que resumieron en un dossier de 22 páginas los alcaldes de la mancomunidad. Algunos miembros del Consell, como la delegada de Sanidad, Carmen Montón, respondieron in situ a algunas de las demandas y dudas de los ediles. Esperan la aprobación de una ley de mancomunidades que les dará mayor autonomía. También buscan que lleguen más fondos europeos. «¿Qué os pedimos? Valentía y sensibilidad», explicó el alcalde de Casas Bajas, Domingo Antón. Valentía para «plantarse ante la presión de los lobbies de la costa» y potenciar el interior y sensibilidad para legislar «teniendo en cuenta nuestras peculiaridades».

En la misma línea se mostraron los dos referentes del Consell, Ximo Puig y Mónica Oltra, así como el director general de Administración Local, Toni Such. «No es lo mismo autorizar una granja en Torrent que en Casas Bajas», explicó. Entre las prioridades de la agenda «Avant», dedicada a políticas antidespoblación, el Consell quiere echar mano no solo del impulso económico e industrial para recuperar tejido poblacional, sino también de políticas sociales. Cerca de 24.000 valencianos que viven en zonas en procesos de despoblación lo esperan para que frases como las de Vicente no se repitan: «Nos tienen abandonados».