El consejo de Vaersa votará el miércoles la destitución del director que criticó a Cebrián

El consejo de administración de la empresa pública Vaersa, que preside la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, tiene prevista la destitución del director general de la firma, Vicent García, en una reunión que ha sido convocada de urgencia para el próximo miércoles.

Salvo sorpresas de última hora que no se esperan, pese a la bicefalia existente en Vaersa, donde cogobiernan PSPV y Compromis, el consejo votará por la destitución/cese de Vicent García Llorens.

Las razones de esta destitución están relacionadas con la polémica gestión de García al frente de la empresa pública, aunque el detonante del relevo ha sido la crisis provocada por el anuncio de huelga en la empresa, que secundan todos los sindicatos, y las explicaciones dadas por el propio García el pasado 18 de julio ante los trabajadores para justificar la falta de soluciones a las demandas laborales y al malestar existente en la empresa pública.

Según explicó entonces el sindicato Intersindical Valenciana-STAS en un comunicado, el director de Vaersa, Vicent García «lanzó la pelota al tejado de la consellera, Elena Cebrián».

«Según el director de Vaersa, desde hace meses se le han propuesto soluciones para la empresa a la consellera Cebrián y no ha habido respuesta ni se tomado ninguna decisión», criticó el director.

«Nosotros le dijimos que alguna responsabilidad tendría él en la crispación generalizada de los trabajadores de la empresa, con expedientes sancionadores arbitrarios; con los despidos que está habiendo; con el no permitir coger el día a los trabajadores para acudir a un examen convocado por la misma Vaersa (surrealismo en estado puro); por pedir justificantes de acudir al médico de una visita de hace meses, justificante ya entregado y perdido en recursos humanos, amenazando con más expedientes, etc, etc. Alguna responsabilidad debe tener él de lo que firma», declaró Toni Bernat, portavoz de STE-Intersindical.

Aparentemente, la consellera encajó el golpe, aunque tras confirmar en el resto de sindicatos convocantes de la huelga la literalidad de lo dicho por García se ha optado finalmente por su destitución, según confirmaron fuentes de la conselleria. Tampoco ayudo a García que fracasara la «conciliación» convocada el pasado jueves y que los trabajadores ratificaran la convocatoria de huelga para el 28 de julio y una concentración a las puertas de la Generalitat.



Bicefalia



Desde el pasado septiembre de 2015, fecha en la que el Govern del Botànic tomó las riendas de la empresa pública Vaersa, la gestión de la firma recayó en Vicent García, procedente de Compromís y con cierta experiencia en el mundo de los residuos, que fue nombrado director general. Por su parte, el PSPV situó como contrapeso y consejero delegado a Benjamín Maceda, con amplia trayectoria empresarial. Sin embargo, la gestión de Vaersa no ha acabado de arrancar mientras se agravaban los problemas laborales.

Benjamín Maceda podría hacerse cargo coyunturalmente de Vaersa, aunque no parece probable que Compromís ceda la direción de la firma.

Levante-EMV confirmó que el cese de Vicent García irá en el orden del día del consejo de Administración, que preside la consellera Elena Cebrián y que tiene a Julià Álvaro como vicepresidente primero y a Francisco Rodríguez Mulero como vicepresidente segundo.