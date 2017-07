Los profesores interinos se concentran para exigir que no se pierda "ni un empleo"

Un amplio grupo de docentes ha acudido este martes a una concentración convocada por el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ante la sede de la Conselleria de Educación para exigir a este departamento que "ningún interino pierda su puesto de trabajo".

Con el lema 'Profesorado interino, ¡estabilidad y consolidación ya!, la acción reivindicativa se ha llevado a cabo a las 11.00 horas, justo antes de la Mesa Sectorial de Educación en la que la administración ha presentado su propuesta de convocatoria de 13.000 plazas de libre acceso a los cuerpos docentes hasta el año 2021.

Una vez en la reunión, la representación de STEPV ha reclamado un plan de estabilidad para el profesorado interino para evitar que las oposiciones que se llevarán a cabo en los próximos años impliquen la pérdida de puestos de trabajo. "Esta es la línea roja y una exigencia histórica del sindicato y más en un proceso tan amplio como el que propone la Conselleria", recalca la entidad.

STEPV detalla que la Conselleria, a través del secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, ha explicado la propuesta global de la oferta. De las 13.000 plazas propuestas, 6.000 corresponderán a la previsión de jubilaciones que se producirán hasta 2021 y 7.000 a plazas estructurales que ocupa actualmente profesorado interino.

Soler ha agregado que los 4.000 puestos que se han recuperado estos últimos cursos no se han tenido en cuenta en la propuesta y que se contempla la situación del profesorado mayor de 55 años si no superan las oposiciones. Igualmente, ha recordado que la Conselleria no puede activar procesos de consolidación ni el acceso diferenciado porque es competencia estatal.

STEPV, por su parte, ha insistido en que estos procesos selectivos "no pueden comportar la pérdida de puestos de trabajo para el profesorado interino" y apunta que la Conselleria "se ha comprometido a elaborar un estudio de las últimas oposiciones de cada especialidad". En ese sentido, el sindicato advierte que el profesorado interino "ya ha perdido puestos de trabajo por culpa de los procesos selectivos convocados en el cuerpo de profesorado y de catedráticos de Música y Artes Escénicas, de Arte y Diseño y de Formación Profesional".



Que la conselleria "se moje"

Por eso, STEPV subraya que "no aceptará esta oferta pública de empleo si no se acuerda un plan de estabilidad y hay un compromiso firme de la Conselleria de no desplazar ningún docente interino en estos procesos selectivos". "Queremos que la Conselleria se moje y ponga por un escrito un acuerdo para la estabilidad", ha comentado a Europa Press el portavoz del sindicato, Marc Candela, que ha apostillado que sería entonces cuando la entidad estudiaría su apoyo a la convocatoria.

Al término de la Mesa Sectorial, representantes de STEPV y de la Coordinadora del Professorat Interí (CPI) se han dirigido a los centenares de docentes interinos para informarles del contenido de la reunión y se ha acordado convocar asambleas el próximo 6 de septiembre en Alicante, València y Castellón.

El sindicato ha expresado su agradecimiento al profesorado interino que ha acudido a la concentración y ha animado al colectivo a "continuar la lucha y la reivindicación por la consolidación y la estabilidad y a acudir a las asambleas de septiembre". "La negociación no está cerrada y hay que continuar la reivindicación y la movilización para que ningún interino pierda su puesto de trabajo", ha rematado.