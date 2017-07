Air Nostrum estudia aumentar los vuelos entre Vigo y València

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales,presentó ayer en el aeropuerto de Vigo su avión dedicado a las Islas Cíes para promover su candidatura a Patrimonio de la Humanidad en un acto celebrado con la presencia del alcalde de la ciudad, Abel Caballero, y del presidente de Air Nostrum, Carlos Bertomeu.

El presidente de Air Nostrum señaló que Vigo ya era el tercer aeropuerto en volumen de operaciones de la compañía. En plazas la linea ha crecido un 30 % y las reservas un 50 %. «Estamos haciendo ratios de estacionalidad y esperamos acabar el verano como mínimo con un 40 % mas de ocupación media en la línea», sostuvo.

El alcalde de Vigo, por su parte, señaló que hay dos derivadas interesantes para la conexión con València y Alicante. Una es la turistica y otra muy importante es la industrial. «Somos territorios de economía y es bueno que nos conectemos; si no hay vuelo, no hay negocio. Es uno de los grandes paradigmas. Tenemos muchisimo interés en València para afianzar el viaje rápido de negocio. Ya he hablado con Ximo Puig de la importancia de la conexión», aseveró.

Carlos Bertomeu señalo que Air Nostrum estudia alargar el periodo de los vuelos, aunque aún no hay nada decidido.

El avión presentado ayer es un reactor CRJ 1000 que porta en la cabina de tripulantes, sobre el logotipo del Concello de Vigo, el lema «Visita Vigo»; en el fuselaje, bajo un perfil silueteado de las Islas Cíes, aparece «Islas Cíes: objetivo patrimonio de la humanidad».

Con casi 77.000 vuelos y más de cuatro millones de pasajeros anuales, Air Nostrum es la compañía líder de la aviación regional en España y una de las mayores aerolíneas europeas de su clase.