Rajoy admite que ordenó dejar de contratar con el Grupo Correa porque actuaba en nombre del PP

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha admitido que dio la instrucción para que el PP y sus delegaciones territoriales dejaran de contratar con el Grupo Correa en 2004, porque fue advertido por el tesorero del partido, Álvaro Lapuerta, de que estaban «usando el nombre del PP en algunos municipios de Madrid». Rajoy, que ha declarado como testigo en el juicio de la primera etapa de la trama Gürtel en Madrid por su condición de vicesecretario general del partido entre 1990 y 2003, ha explicado que preguntó a Lapuerta «si existía algo que fuera contra la ley», aunque el entonces tesorero «no tenía ninguna prueba» de que se estuviera cometiendo alguna ilegalidad, aunque mostró su molestia porque «no le gustaba que se usara el nombre del partido».

Tras esta advertencia, Rajoy dio la orden de que la sede central del partido y «todas las delegaciones» dejaran de contratar con el Grupo Correa. Una instrucción que se emitió por carta. «Cuando yo doy esa instrucción son los servicios económicos los que dirigen una instrucción a todas las delegaciones» del partido. Aunque Rajoy añadió que desconocía el recorrido que tuvo esa instrucción porque, como ha insistido a lo largo de su declaración, «yo no me preocupaba de esos temas», aseguró en respuesta al abogado valenciano, Virgilio Latorre, que ejerce la acusación particular en nombre del PSPV-PSOE en el juicio del Caso Gürtel.

Rajoy también ha negado haber tenido conocimiento de que el Grupo Correa siguiera contratando en la Comunitat Valenciana, donde se refugió el empresario Francisco Correa, a través de la empresa Orange Market, que se convirtió en la empresa de cabecera del PP valenciano y de la Generalitat y que ha acabado investigándose en cuatro piezas separadas más del Caso Gürtel. De hecho, el Grupo Correa ha recibido por los contratos en Valencia la primera condena judicial, por el Caso Fitur, que ha provocado la entrada en prisión de los cabecillas de la trama: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez «El Bigotes».

Sobre estos últimos, únicamente ha admitido conocer a Crespo, por su condición de responsable del PP de Galicia. Respecto a Correa y «El Bigotes» Rajoy sólo ha admitido que debe haber coincidido con ellos en los actos de partido, aunque negó haber tenido una relación personal con ambos. Por no saber, Rajoy ni siquiera ha admitido conocer quién organizó el Congreso del PP de Valencia en 2008, en el que él mismo fue elegido presidente nacional del partido y que también acabó en los tribunales por el impago de la factura del evento a Feria Valencia. «No tuve conocimiento porque no me preocupo de esos temas. Esta semana he estado en Bilbao. ¿Alguien en sus cabales puede pensar que yo sé quien ha organizado ese acto?», ha asegurado.