La Universitat de València, una de las 150 mejores del mundo en cinco materias

La Universitat de València ha sido seleccionada entre las 150 mejores universidades del mundo en materias como Teledetección, Ciencias y Tecnologías Alimentaria, Física, Instrumentación Científica y Tecnología o Ciencia Energética e Ingenería.

Según ha indicado la universidad en un comunicado, el ránking ha sido elaborado por el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) que se publica por ShanghaiRanking's Consultancy, una entidad que en 2009 empezó a publicar el Academic Ranquing of World Universities (ARWU) por materias y que hasta ahora publicaba dos versiones (ARWU by field y ARWU by subject) con las cuales clasificaba las 200 mejores universidades (TOP200).

En 2017 ha clasificado los 500 mejores centros académicos de rango superior del mundo (TOP500) en 52 materias distribuidas en 5 áreas: ciencias naturales, ingeniería, ciencias de la vida, ciencias médicas y ciencias sociales.

La clasificación, sobre 4.000 universidades, sitúa la de Valencia en el rango de las cinco mejores de España en 15 de las 52 materias analizadas.

De estas materias, la Universitat de València es la undécima institución de enseñanza superior del mundo en Teledetección y la vigésimoprimera en Ciencia y Tecnología Alimentaria; además de estar en tres materias más (Física, Instrumentación Científica y Tecnológica, y Ciencia Energética e Ingeniería) entre las 150 primeras del mundo.

Donde más destaca la Universitat de València es en Ingeniería, donde en cuatro materias se sitúa entre los 150 mejores centros de enseñanza superior del mundo; así como en ciencias naturales ya que el centro valenciano está entre los 150 mejores de Física y entre los doscientos primeros a escala global en Matemáticas y Química.

En cuanto a Ciencias Sociales, se sitúa entre los doscientos mejores en dos materias, Administración de Empresas y Gestión, y en tres en el tramo entre las 200 y 300 primeras universidades, Ciencias Económicas, Educación y Psicología; además de situarse entre las 300 mejores del mundo en Medicina Clínica, Salud Pública y Farmacia y Ciencias Farmacéuticas.

Según los datos publicados, en lo que respecta a España, la Universitat de València es la primera en Teledetección; la primera, junto con la Universitat Politècnica de València, en Ciencia Energética e Ingeniería, y la segunda en Ciencia y Tecnología Alimentaria.

También se sitúa en el rango de entre las cinco mejores universidades de España en Física, Administración de Empresas, Medicina Clínica, Ciencias Biológicas e Instrumentación Científica y Tecnológica.

La Universitat también está entre las cinco mejores de España en Educación, Gestión, Química, Biotecnología, Psicología, Matemáticas y Ciencias Económicas.

Las universidades incluidas en el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) han sido seleccionadas por el número de publicaciones de investigación en el periodo 2011-2015 y los datos bibliométricos se han recogido de InCites.

Los indicadores ponderados en el ránking para cada institución son el número de publicaciones en cada materia, el número de citas recibidas, la colaboración internacional, el número de trabajos publicados en revistas de alto impacto y el número de personas reconocidas académicamente en una materia.