La UPV está entre las 100 mejores universidades del mundo en ocho materias

La Universitat Politècnica de València (UPV) se encuentra entre las cien mejores de todo el mundo en ocho disciplinas científico-académicas, según el Global Ranking of Academic Subjects (Ciencia y Tecnología de los Alimentos; Ciencia y Tecnología Instrumental; Biblioteconomía y Documentación; Recursos Hídricos; Ingeniería de Telecomunicaciones; Informática; Ingeniería Civil, y Ciencias Agrícolas).

En concreto, en Ciencia y Tecnología de los Alimentos se sitúa en el puesto 16 y primera de todas las universidades españolas y en Ciencia y Tecnología Instrumental ocupa el puesto 34, según ha destacado la institución académica en un comunicado.

En las otras seis disciplinas en las que la UPV se sitúa en el top 100 internacional, Biblioteconomía y Documentación y Recursos Hídricos se posicionan en el rango 51-75, mientras que Ingeniería de Telecomunicaciones, Informática; Ingeniería Civil, y Ciencias Agrícolas quedan encuadradas en el rango 76-100.

Este ránking clasifica las 500 mejores instituciones de educación superior en un total de 52 materias, repartidas en 5 áreas: Ciencias Naturales, Ciencias de la Vida, Ingeniería, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. De todas ellas, la UPV destaca fundamentalmente en Ingeniería, al situarse en el top 100 mundial en seis materias.

Asimismo, el Global Ranking of Academic Subjects sitúa a la Universitat Politècnica de València entre las 150 mejores del mundo en otras dos disciplinas: Ingeniería Química y Ciencia e Ingeniería de la Energía y posiciona a Ingeniería Eléctrica y Electrónica; Química; Administración y Dirección de Empresas, y Ciencia e Ingeniería de los Materiales en el rango 201-300.

Además de ser la mejor universidad española en Ciencia e Ingeniería de los Alimentos, la UPV repite primer puesto también en el ranking nacional en Ciencia e Ingeniería de la Energía; y en otras tres materias es reconocida como la segunda mejor universidad de todo el país: Ciencia y Tecnología Instrumental; Recursos Hídricos, e Ingeniería Mecánica. Finalmente, en Ingeniería Civil y en Telecomunicaciones, la UPV se sitúa en el tercer escalón del pódium de las mejores universidades de todo el país.



Metodología



El Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) ha sido elaborado por el Shanghai Ranking's Consultancy, la entidad que en 2009 empezó a publicar el prestigioso Academic Ranquing of World Universities (ARWU) por materias y que hasta ahora publicaba dos versiones (ARWU by field y ARWU by subject).

A la hora de clasificar a las instituciones, el GRAS ha tendido en cuenta el número de publicaciones en cada materia; el número de citas recibidas; la colaboración internacional; el número de trabajos publicados en revistas de alto impacto, y el número de personas reconocidas académicamente en una materia.