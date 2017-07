El Domus no depositará el aval de 545.000 euros que le permite recuperar el Bachillerato concertado

La Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la C. Valenciana emitió ayer un nuevo auto, y ya van seis, en el que acuerda el mantenimiento cautelar del concierto educativo en enseñanza no obligatoria no renovado por la Conselleria de Educación. El alto tribunal en esta resolución devuelve al Colegio El Pilar de València la línea de Bachillerato que ha perdido con lo que el próximo curso 2017-18 mantendrá las cuatro líneas concertadas que tenía en esta etapa. Para ello deberá depositar una fianza por el coste durante dos cursos de la financiación pública de la línea devuelta, una garantía que rondará los 250.000 euros.

Precisamente el elevado coste de la fianza que exige el TSJ y cuya cuantía debe fijar la Conselleria de Educación es lo que ha llevado al Colegio Domus de Godella, el primero de los centros educativos al que los magistrados devolvieron el concierto de Bachillerato, a renunciar a la aplicación de la cautelar.

En el caso del Domus, Educación estableció el montante de la caución a depositar en más de 545.000 por el concierto de dos líneas de Bachillerato. Esta cantidad se circunscribe exclusivamente al coste del concierto de dos aulas de 1º el próximo curso 2017-18, así como cuatro (dos de 1º y otras dos de 2º) el siguiente curso 2018-19. Esta cantidad comprende, además del módulo de concierto (gastos de funcionamiento), las nóminas del profesorado y los pluses que corresponden al equipo directivo.

El patronato de este colegio católico, en una carta a las familias, explica que en su reunión del 20 de julio, acordó «no depositar la fianza que establecida en dicho auto, lo que supone la renuncia a la aplicación de las medidas cautelares por la retirada de las unidades concertadas de 1º de Bachillerato».

El centro detalla en la misiva que la razón para adoptar esta decisión «atiende a las dificultades e incertidumbres legales y económicas que supondría para el colegio acogerse a estas medidas en los términos que plantea el tribunal, al no tener certidumbre sobre el tiempo real que va a suponer el contencioso, y sus pertinentes recursos, y por tanto la cuantía económica final que tendría que sufragar en caso de sentencia negativa».

Continua con el contencioso

No obstante, el patronato del Domus insiste en que el colegio «continua con el contencioso administrativo para recuperar en sentencia firme el concierto que nunca debió ser retirado». El departamento del conseller Vicent Marzà solo ha hecho público el coste de la caución a la que deben hacer frente el Colegio Domus y el Colegio La Purísima (Franciscanas) de València, al que también los jueces devuelven de forma cautelar dos líneas de Bachillerato. La estimación de Educación es que la fianza para este segundo colegio asciende a más de 539.000 euros.

Los seis autos les exigen a los colegios que han ganado la cautelar que presenten una caución o garantía por el importe que, junto con los correspondientes intereses, tendría derecho a recuperar la Administración demandada en caso de desestimación del recurso contencioso-administrativo». Además, como prevé que la duración del litigo sea de dos años extiende el aval a dos cursos completos.

El Domus de Godella y La Purísima de València fueron los dos primeros centros a los que el TSJ dio la razón. A estos les siguió el auto a favor de La Salle de Alcoi, a la que le devuelve una línea de Bachillerato. En una cuarta resolución los jueces otorgaron al Centro de Educación Infantil Saint Patrick de Bétera el concierto de un aula de Infantil 3 años durante dos cursos, y el quinto fue a favor de La Purísima de Alzira, que recupera el concierto de una línea de Bachillerato.

Educación no ha hecho pública la caución a la que deben hacer frente La Salle de Alcoi, La Purísima de Alzira y El Pilar de València, pero al ser una única línea de Bachillerato se entiende que rondará el cuarto de millón de euros.

En el auto de ayer, el TSJ remite a los colegios a la conselleria o a la Ley de Presupuestos de la Generalitat para calcular el importe de la fianza exigida.