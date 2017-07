Puig salva su último cónclave como líder con el apoyo a su ejecutiva del 73 % y con la vista en un Botànic II

«Puig acomoda a las familias del PSPV en una ejecutiva gigante pero no logra cerrar heridas». Cambien las familias por nuevos grupos de poder y territorios, porque aquello de lermismo, ciscarismo o alartismo puede darse por objeto del pasado tras estos tres días en Elx, y el titular de Francesc Arabí en Levante-EMV del 2 de abril de 2012, tras el cónclave de Alicante, es válido para sintetizar el XIII congreso del PSPV. De nuevo, una cúpula superpoblada (más que hace cinco años incluso) para evitar agravios y descontentos (siempre los hay, no obstante) y la huella de la división interna.

Aunque Puig dijo ayer, en la cláusura del cónclave, que el partido está más unido que hace un lustro, la sección del sanchismo agrupada en torno a Rafa García, el candidato al que ganó Puig en primarias, se ha mostrado muy viva desde el primer día de congreso hasta el último: los votos en blanco y nulos de ayer y la ausencia de buena parte de la primera línea del equipo son elocuentes. Dijo el alcalde de Burjassot en una entrevista en este diario tras la derrota que pensaba continuar defendiendo su modelo de partido y lo ha demostrado.

La frase de García lleva a otra de las claves de este largo encierro en la Institución Ferial Alicantina (IFA): endogamia o apertura. O lo que es mismo, mirar hacia las estructuras del partido o dar prioridad al exterior, a la actividad del Consell.

El presidente de la Generalitat insistió ayer en que él lo tiene muy claro: «Nunca me he presentado para dirigir solo el partido, sino para mejorar la vida de las personas. No creo en un partido endogámico, sino en constante apertura».

Su discurso fue así marcadamente institucional. Incluso el envoltorio de la clausura tuvo un tono presidencial, con el máximo representante de las Corts, Enric Morera, en primera fila, junto a todos los consellers por el PSPV (Vicent Soler, Carmen Montón, María José Salvador y la independiente Gabriela Bravo) y uno de Compromís, Manuel Alcaraz.

La importante presencia del socio en el ejecutivo (estuvieron Àgueda Micó, Fran Ferri y Pasqual Mollà, pero no la vicepresidenta, Mónica Oltra) da cuenta de cómo el president tiene la vista puesta en la renovación del Acord del Botànic. A la inversa puede leerse la ausencia de representantes de Podemos.

La interpretación institucionalista de la clausura viene reforzada incluso por la presencia de la número dos del PP, Eva Ortiz, y por la ausencia de pesos pesados de Ferraz. Pedro Sánchez y José Luis Ábalos estuvieron el viernes en la inauguración. Ayer, ni expresidentes del Gobierno ni grandes ilustres (reapareció en silencio la apartada de la política Leire Pajín). La máxima representación fueron algunos de los valencianos en la ejecutiva del PSOE, como Andrés Perelló y Alejandro Soler, que han estado todo el fin de semana.

Puig destacó en sus palabras la importancia del pacto de gobierno de 2015 y puso el foco en evitar que caduque. «Hoy lo volvería a firmar con más fuerza, porque gracias a ese acuerdo ha mejorado la vida de las personas y este partido nació para eso», dijo. En esa línea, llamó a construir «una mayoría social compartida». «No podemos permitir que los cuatro años de gobierno sean un paréntesis entre dos nadas», concluyó con homenaje incluido a Francisco Brines.

La cita del poeta valenciano en lengua castellana fue una forma de ilustrar el «valencianismo inclusivo» que el PSPV defiende -lejano de independentismos- al margen del giro federalista y por una mayor autonomía y capacidad de decisión que sale de Elx. «Este país necesita una propuesta política desde nuestra tierra», afirmó antes de coincidir con Sánchez en que «España es una nación de naciones».

El último, para Puig

El congreso de Elx es diferente en su esencia porque por primera vez el secretario general fue elegido con antelación en primarias. Para Puig ha sido también especial porque será el último en que se juegue algo personal, después de haber perdido y ganado los dos anteriores.

El jefe del Consell remarcó así ayer que este es el último proceso orgánico al que se presenta, en la línea de lo que había anunciado ya y de la limitación de mandatos impuesta en la ponencia politica.

Sale de Elx con un amplio apoyo a su ejecutiva (el 73 % dijo sí a esta, un porcentaje superior al que obtuvo la de Pedro Sánchez: 70,5 % y al del reparto de delegados del congreso) y con unos comités nacional y federal (la parte valenciana) pactados con Rafa García tras muchas discusiones. La oposición sanchista existe, sí, pero el secretario general cierra el proceso que empezó en primarias con una legitimidad incuestionada en casa y en Ferraz. Puede descansar ya, pero no mucho.