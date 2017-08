Un exconcejal del PP dirigirá la fundación que impulsó Orengo

El Centro de Investigación de Conocimientos para la Administración Local (Cical) ya tiene nuevo director. El exconcejal del PP de Gandia y miembro de la ejecutiva de este partido, Domingo Vayá, será quien se encargue, a partir de septiembre, de dar impulso a esta fundación promovida por el socialista José Manuel Orengo no sin polémica. El exalcalde de Gandia y recién nombrado asesor de Presidencia renunció a dirigir la entidad por las críticas recibidas para garantizar su supervivencia.

Vayá, que declinó ayer hacer declaraciones, fue concejal y miembro destacado de la ejecutiva del PP de Gandia a finales de los 90, aunque abandonó la política en 2003. Ha estado desde el principio en el «staff» de la fundación nacida en el seno de la Federación Valenciana de Municipos y Provincias (FVMP), y cuyo objetivo es reunir en un «laboratorio de ideas» a agentes de la administración pública y de las universidades para optimizar los estudios y recursos de los ayuntamientos.



Estalla la polémica

Cuando en marzo de este año se constituyó en València el consejo general de Cical con la asistencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y del presidente de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, entre otros cargos, se levantó la polémica.

Lo que desató el alud de críticas fue el presupuesto y el modo de financiación. Presidido por por el alcalde de Elda y también presidente de la FVMP, el socialista Rubén Alfaro, Cical contemplaba un presupuesto este mismo año de 1,4 millones de euros para su puesta en marcha, de los cuales 400.000 los aportaría la Generalitat y, el resto, los ayuntamientos participantes y las tres diputaciones valencianas.

El Partido Popular (PP) tildó a la fundación de «chiringuito de Orengo» y pidió la comparecencia urgente de Puig en las Corts. Por su parte, Compromís receló de la iniciativa hasta el punto de que el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, mostró su «preocupación» por las noticias aparecidas y la polémica generada.

Orengo se apartó de la fundación para renunciar más tarde a la misma al considerar que solo podía continuar sin él. Ahora, con Vayá al mando, se pretende «relanzar la idea, despolitizarla, y ver su viabilidad», según fuentes de Cical consultadas por Levante-EMV, que quisieron dejar claro que hasta el momento «no hay autoridad, ni trabajadores, ni dinero». «Sólo un grupo de altruistas» planteando un escenario de trabajo.



Gandienses en la fundación

Según los planes financieros de la entidad, a Gandia le correspodería aportar unos 30.000 euros para asociarse y beneficiarse de los estudios. El presidente y portavoz del PP en Gandia, Víctor Soler, calificó la fundación de «chiriOrengo» por ser «una agencia de colocación para contratar a amistades». Més Gandia tuvo que desmentir que huberia un solo euro del presupuesto gandiense presupuestado para la fundación.

El secretario general del PP en Gandia, Vicent Gregori, no quiso ayer valorar la designación de Vayá. «Nos da igual quién dirija la fundación», señaló. «La idea en sí no nos ha parecido nunca mal, lo que hemos criticado es que se financie exclusivamente de dinero público y que, sospechosamente, haya tantos ayuntamientos y cargos socialistas vinculados a ella. El Ayuntamiento de Gandia - añadió- no puede aportar 30.000 euros a este proyecto cuando se han subido los impuestos y se han recortado los servicios».