Tres de cada cuatro alumnos tendrán los libros de texto gratis

El próximo curso 2017-18 un total de 377.015 alumnos de Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la enseñanza pública y concertada de la Comunitat Valenciana tendrán sus manuales escolares gratis al participar en el banco de libros de texto del programa XarxaLlibres, según informó ayer la Conselleria de Educación. Este balance se traduce en que tres de cada cuatro (el 76 %) de los casi 499.000 estudiantes valencianos de 6 a 16 años se van a beneficiar del plan de gratuidad de libros de texto del Consell del Botànic. Con respecto al curso anterior, el incremento de usuarios del banco de libros es del 16 %, pues habrá 52.198 alumnos más inmersos en el programa.

En la red pública, en la que todos los colegios e institutos están obligados a tener banco de libros, son 294.939 los alumnos que en junio entregaron sus manuales del curso pasado para poder recibir los del siguiente. Así pues, XarxaLlibres beneficia a casi 9 de cada 10 (el 86 %) de los más de 344.000 escolares que cursanenseñanza obligatoria en los centros de titularidad pública.

Los poco más de 49.000 alumnos de la red pública que no participan en el banco de libros (el 14 %) es por decisión de sus familias, bien porque prefieren y pueden pagar manuales nuevos o no han podido devolver los usados al no estar en buen estado para ser reutilizados.

En la red concertada la situación es diferente, pues participar o no en XarxaLlibres es algo que deciden los titulares de los colegios. Ahora hace un año, Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana (Escacv), patronal que agrupa a 300 colegios concertados diocesanos y de congregaciones religiosas que escolarizan a 167.000 alumnos, condicionó su permanencia en el banco de libros a la garantía en los pagos de las subvenciones para reponer o renovar los manuales deteriorados.

Pese a ello, al final decidieron entrar en el banco de libros del curso 2016-17 un total de 283 de los 401 colegios concertados que escolarizan a alumnos de Primaria, Educación Especial y ESO. Para el curso que arranca el próximo lunes 11 de septiembre, según ha podido saber este periódico, 25 colegios concertados más han pedido entrar en XarxaLlibres, aunque la solicitud de uno de ellos ha sido desestimada porque solo pedía el chequelibro de 1.º y 2.º de Primaria sin montar el banco de libros.

De los 283 concertados que participaron el curso pasado tres colegios han desistido seguir en el programa. Así pues, a los 280 colegios que continuan hay que sumar los 24 nuevos, lo que hace un total de 304, el 76 % de los centros concertados de la Comunitat Valenciana.



Un 18 % más en la concertrada

El alumnado de la concertada que el próximo curso tendrá los libros gratis asciende a 82.076 escolares, 13.492 más que los 68.584 del ejercicio 2016-17, casi un 18 % más. Esto supone que de los que cursan la enseñanza obligatoria en la red privada sostenida con fondos públicos, más de la mitad (el 53 %, 82.076 de 154.756 escolares) son beneficiarios del banco de libros.

En el caso de la concertada es difícil saber cuántas familias no participan en XarxaLlibres por decisión propia o porque los colegios a los que llevan sus hijos han desestimado sumarse al plan de gratuidad de libros de texto, ya que 97 centros privados (el 14 %) aún permanece al margen del programa.

La conselleria ha destinado a reposición de manuales para los bancos de libros para el curso 2017-18 un total de 29,8 millones de euros. En el caso de 1.º y 2.º de Primaria, las familias recibirán un cheque libro para el próximo curso en su centro educativo de 160 euros por alumno para que adquieran el material en los establecimientos de venta, ya que estos manuales no se reutilizan al ser rellenables y recortables.