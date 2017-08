La Comunitat Valenciana continúa a la cola en la enseñanza de idiomas

El hecho de que los alumnos valencianos no son los que mejor preparados salen en cuanto a idiomas de la formación reglada no universitaria es algo que se confirma año tras año. Así, el último informe de Enseñanzas no universitarias en lenguas extranjeras, publicado por el Ministerio de Educación, refleja, una vez más, la posición de cola de la Comunitat Valenciana en cuanto a porcentaje de alumnos que cursan lengua extranjera tanto en Infantil, como en Primaria y en ESO.

De este modo, el 84,7 % de los estudiantes valencianos de infantil de segundo ciclo reciben formación en alguna lengua extranjera, principalmente en inglés. Lo que sitúa a la región en el puesto décimotercero y lejos de otras como Extremadura, Galicia, Murcia, La Rioja o Navarra donde el porcentaje es del cien por cien.

Pero lo que resulta todavía más preocupante es el escaso 0,6 por cien de estudiantes valencianos de primaria que estudia una segunda lengua extranjera. Lo que les coloca en un décimocuarto puesto. Mientras que en otras regiones como Canarias o Murcia supera el 30 %.

Mientras tanto, en la Secundaria Obligatoria, donde todos los centros deben ofrecer una segunda lengua como optativa, los valencianos que optan por ella suben a un 34,7 %. Esto puede parecer una buena cifra, pero supone estar en la posición décimoquinta estatal. Muy lejos de las comunidades punteras en este aspecto como Canarias (76,9 %) o Galicia (73,4 %).

Cabe matizar, no obstante, que en bachillerato, curiosamente, las cifras se revierten y un 19,1 % de los alumnos valencianos opta por estudiar una segunda lengua extranjera. Lo cual los coloca en el cuarto lugar estatal, solo por detrás de Andalucía (61,8 %), La Rioja (21,9 %) o Asturias (19,2 %). Aunque también es verdad que en el curso 2014-15 ocupaba el segundo puesto con un 24,4 %, con lo cual el porcentaje ha bajado en más de cinco puntos.

Estas cifras ponen de nuevo de manifiesto la necesidad de articular una política lingüística efectiva y consensuada. Pero, de momento, y una vez tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el decreto sobre el plurilingüismo que promovía la Generalitat, esto parece complicado.

Como indicaba el president de la Generalitat, Ximo Puig, hace unos días: «Con toda claridad, la Generalitat ha tratado de superar el problema que supone que tras 20 años de gobiernos del PP sólo un 6 % de alumnos que finalizan Secundaria tienen capacitación en inglés y el 30 % en valenciano». Pero, de momento, no se ha conseguido articular un modelo viable y de futuro.

Puig, que se reunirá con la presidenta regional del PP, Isabel Bonig,el próximo viernes para tratrar este y otros temas, lamentaba esta falta de entendimiento: «Queremos que la lengua sea un punto de encuentro, estamos felices de tener dos lenguas, no entiendo por qué se quiere hacer de ello un enfrentamiento, por qué no se quiere superar el fracaso que supone que los niños no tengan capacitación en valenciano y en inglés», sentenciaba.