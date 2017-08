Las temperaturas bajarán más de 10 grados en 48 horas

Una irrupción de aire frío provocará a partir del miércoles un descenso de las temperaturas máximas que podría superar los cinco grados respecto a las experimentadas ayer y la aparición de lluvias en la Comunitat Valenciana, que pueden ser muy intensas en el litoral alicantino.

Sin embargo y mientras llegan los efectos de la vaguada de aire más frío a la Comunitat Valenciana, hoy se espera la aparición de fenómenos significativos incluido un recrudecimiento del calor, al menos en las comarcas del sur.

La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado un aviso de nivel naranja (riesgo importante) por altas temperaturas vigente hoy para todo el sur de Alicante, donde se esperan rozar los 40 grados centígrados.

Además, Aemet mantiene la alerta por nivel amarillo ante la posibilidad de que se produzcan rachas «muy fuertes» de viento del noroeste en el interior norte de Castelló.

Ya el miércoles comenzarán a aparecer las primeras nubes que acabaran cubriendo el cielo, con lluvias y chubascos acompañados ocasionalmente de tormentas, sin descartar que puedan ser localmente fuertes en el litoral de Alicante, según la Aemet. Las temperaturas en descenso, sobre todo las máximas, que bajarán de manera localmente notable en el interior y el viento soplará del este y nordeste flojo a moderado, salvo en el norte de Castelló.



Bajón térmico

En la mañana del jueves el cielo permanecerá nuboso o cubierto con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta, que de nuevo pueden ser localmente fuertes o persistentes en el litoral de Alicante. Por la tarde las precipitaciones irán remitiendo y tenderá a poco nuboso.

Los modelos preven para el jueves bajadas de hasta 7 grados en las temperaturas máximas de València –de 31º C de ayer a 24º C–, y de 6º en las mínimas: de 24º C a 18 º C. En ciudades del interior como Ontinyent, el bajón térmico puede ser espectacular, según estos modelos, que apuntan una máxima para el jueves de apenas 22 grados centígrados después de que ayer rozara los 40º C.

Finalmente el viernes amanecerá con intervalos nubosos que tenderán a desaparecer. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios mientras las máximas iniciarán un ascenso que se mantendrá en los días siguientes.