Bonig: "El PPCV no estará en la movilización sobre la financiación autonómica"

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha manifestado a EFE que su partido no estará en la gran movilización que se está planteando sobre la financiación autonómica, pues no tiene "ningún sentido" y cuestiones como estas no se negocian "con la pancarta".

Bonig ha resaltado que primero se dijo que esa movilización se haría en el entorno del 9 d'Octubre, pero luego se planteó que sería el 30 de septiembre, "un día entes del pretendido referéndum ilegal de Cataluña".

En su opinión, las cosas hay que negociarlas o dialogarlas en los lugares que corresponde, como en el Consejo de Política Fiscal y Financiera o en los Ministerios, pero no con "una pancarta, una manifestación y llenando las calles pidiendo inversiones y un cambio de financiación".

En este segundo año de la legislatura "le sale a la izquierda su ADN, que es la pancarta y la protesta, en lugar de gestionar y resolver problemas, que es mucho más complicado", ha aseverado.

Bonig ha indicado además que esta movilización se plantea en un momento en que el ministro de Fomento acude a la Comunitat "semana sí, semana también" para atender "obras históricas paralizadas" durante el gobierno de Zapatero, como la variante de Benissa, el puerto de Querol en Morella, el túnel pasante o el Corredor Mediterráneo.

"Creo que también es justo reconocer esa labor e intentar en los despachos y en las negociaciones sacar todo lo máximo posible para la Comunitat y para los valencianos, en lugar de ponerse una pancarta", ha manifestado.

Ha destacado que "no tiene ningún sentido" movilizarse por una financiación justa cuando en la Conferencia de presidentes del pasado enero el presidente del Gobierno se comprometió con todos los presidentes autonómicos a crear una comisión de expertos para revisar el modelo de financiación, que ya ha elaborado un dictamen.

Bonig ha recordado que el actual modelo de financiación, que perjudica "gravemente" a la Comunitat y que beneficiaba "a la Andalucía del PSOE y a la Cataluña nacionalista", lo aprobaron José Luis Rodríguez Zapatero y la actual consellera de Sanidad, Carmen Montón.

Ha añadido que entonces el actual president de la Generalitat, Ximo Puig, "no dijo absolutamente nada", y que el PP se quedó "solo en la reivindicación".

La dirigente popular ha destacado que el president tiene en estos momentos el "apoyo incondicional del PP" para ese cambio del modelo de financiación, y ha considerado que esta "lealtad y altura de miras del principal partido de la Comunitat es digna de tener en cuenta y de elogiar".

Bonig ha recordado que tanto Puig como el conseller de Hacienda, Vicent Soler, están "relativamente contentos" con el informe de los expertos, que reconoce "muchas exigencias" de la Comunitat, como una cartera de servicios acorde a la población, de forma que haya igualdad en el acceso a los servicios públicos, o una clarificación en el sistema de reparto de los fondos.

Respecto a la quita que plantea el voto particular del experto valenciano, ha indicado que el propio experto indica que no cabe ahora dentro de la negociación, y ha señalado que en este momento se está reclamando la deuda a ninguna comunidad, y tampoco a la valenciana.

Ha añadido que más del 80 % de la deuda de la Comunitat la tiene mutualizada el Estado y con un interés cero, lo que ha permitido a esta tierra ahorrar 1.200 millones en el 2016 respecto de los intereses que pagaba en el 2014, con el último gobierno del PP.

"Por lo tanto, esto habrá que negociarlo posteriormente, igual que la subida de impuestos", ha señalado Bonig, quien ya ha anunciado que se opondrán a una subida impositiva si va dirigida a destinar 384 millones de euros a "crear organismos y entes para enchufar a gente".