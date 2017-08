La falta de médicos para cubrir bajas colapsa las Urgencias de la Fe

La sala de Urgencias del Hospital Universitario La Fe de València se llenó ayer de pacientes indignados. La falta de médicos en Urgencias hizo que las personas que acudieron ayer al hospital de Malilla tuvieran que esperar más de lo que suele ser habitual en un servicio de estas características para ser atendidos.

Tanto el retraso en ser vistos por un médico como la espera para ser visitados por los especialistas generaron las quejas de los pacientes que presentaron las correspondientes reclamaciones ante el servicio de atención al paciente del centro. Amparo, una paciente con una afección cardiaca, presentó dos reclamaciones ya que tuvo que esperar «cinco horas» después de acceder al triaje para que la viera un médico de Urgencias y dos horas después «todavía no me había atendido ningún especialista». A última hora de la tarde seguían esperando desde las 11 de la mañana.

Como ellos, decenas de personas se quejaban del tiempo que tenían que esperar en una sala que, además, se llenó.

Fuentes del hospital La Fe reconocieron ayer que el servicio no estaba funcionando correctamente. «Es posible que el tiempo de respuesta se pueda demorar más de lo habitual», aseguraron. La justificación que dieron es que el personal del servicio de Urgencias de adultos está actualmente mermado ya que a las vacaciones del personal del mes de agosto se han unido bajas de profesionales que no han podido ser sustituidas. «Por parte del Hospital La Fe se ha intentado contratar sustitutos pero lamentablemente no hay disponibilidad en el mercado laboral de médicos para trabajar en los servicios de Urgencias», aseguraron. Las mismas fuentes añadieron que es un problema generalizado y desconocen cuándo podrán contar con más profesionales para atajar la situación por la que la dirección del hospital pedía disculpas por adelantado. «Seguimos trabajando para que la situación se resuelva tan pronto sea posible».

La falta de médicos en bolsa es una situación que se repite en verano y que lleva a los gerentes de los hospitales a buscar profesionales a la desesperada. El año pasado, el General de València recurrió a su página de Facebook para buscar médicos para urgencias ya que, como ahora está sucediendo en La Fe, la bolsa se había agotado y faltaba personal en el servicio.