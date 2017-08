La Generalitat acusa al PP de romper la unidad frente a la infrafinanciación

La Generalitat considera que el PP "confunde" el ámbito del partidismo con el de las instituciones para no participar en la gran movilización que se está planteando sobre la financiación autonómica, una decisión que supone "romper" la unidad que existe en la sociedad valenciana en esta reivindicación.

Así lo ha manifestado el jefe de gabinete del president de la Generalitat, Arcadi España, tras la reunión mantenida entre Ximo Puig y la presidenta regional del PP, Isabel Bonig, que ayer anunció que su partido no estará en la movilización sobre la financiación.

Arcadi España ha manifestado a los periodistas que Presidencia de la Generalitat no entiende por qué el PP no participará en una convocatoria que no sólo es del Consell, sino que es también de la sociedad civil, sindicatos y empresarios y a la que se han sumado distintos partidos políticos.

Esa manifestación es "un paso más" dentro de la estrategia de unidad de todos los valencianos en defensa de un sistema de financiación justo, por eso, ha dicho, las explicaciones de Bonig sobre la no participación del PP se ven más como "excusas que como respuestas".

Ha expresado su preocupación por esa "equidistancia" del PP que puede deberse a la intención de "contentar" a algunos dirigentes nacionales del PP, y ha asegurado que la manifestación "no va" contra el Gobierno de Rajoy sino "en favor de todos los valencianos".

Por su parte, la presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha afirmado que el Gobierno "ha cumplido" y va a cambiar el modelo de financiación, pero el escenario de negociación es el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para cambiar un modelo "del PSOE" que perjudica a la Comunitat.

"No es necesaria ninguna manifestación" para reclamar algo "sobre lo que se está trabajando", según Bonig, quien ha pedido que Cataluña vuelva a sentarse en el CPFF, que es "donde se negocia".

Además, se ha congratulado de que a Ximo Puig "le guste" el informe de los expertos y ha indicado que el PSOE tiene "una magnífica oportunidad" de aprobar los Presupuestos del Estado para 2018 porque es donde se recogerá el modelo de financiación autonómica.

Por eso, ha instado a llegar a un acuerdo en el CPFF y a dotar el cambio del modelo presupuestariamente, y ha recordado que la mejora de la situación económica ha permitido que la Comunitat Valenciana tenga 2.000 millones de euros más por el modelo de financiación y se haya ahorrado 800 millones en intereses. EFE