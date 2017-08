El tiempo en Valencia: Vuelven las tormentas

El atípico temporal que la semana pasada cruzó la Comunitat Valenciana de sur a norte dejando hasta 160 litros por metro cuadrado en Xàbia y destruyendo playas y calas a su paso, no se repetirá de momento, pero las tormentas sí pueden volver a hacer acto de presencia mañana, concretamente en el interior norte de la provincia de Valencia, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta amarilla -preemergencia- por posibles precipitaciones con aparato eléctrico.

El aviso, que también afecta al interior de Castelló, permanecerá activo desde el mediodía de mañana, 15 de agosto, hasta las diez de la noche de esa misma jornada, en la que la probabilidad de que se formen tormentas en el interior norte de la provincia se sitúa entre el 40 y el 70 %.

Ya para hoy, lunes 14 de agosto, la Aemet no descarta "chubascos aislados o tormentas ocasionales por la tarde" en "zonas del interior". Las temperaturas no experimentarán cambios, si acaso algún "ascenso de manera local": las máximas no llegarán o rozarán los 30º en el litoral, mientras que en el interior los superarán en muchos puntos.

Para mañana, martes 15 de agosto, se prevén "cielos poco nubosos por la mañana, con intervalos de nubes bajas". Ya en las horas de la tarde crecerán las nubes y serán "probables los chubacos o las tormentas dispersas en el interior". Los termómetros subirán hasta el punto de que en buena parte de la provincia las máximas rebasarán los 30 grados. En la ciudad de València las nubes taparán el sol durante gran parte de la jornada, sobre todo en las horas vespertinas, situación que se repetirá en muchos puntos del litoral valenciano.