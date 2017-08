Atentado en Barcelona: Los políticos valencianos, entre la precaución y la preocupación por el atentado

El atentado de Barcelona, en el que se han registrado varias decenas de heridos y se habla ya de 13 fallecidos, ha provocado una ola de reacciones en las redes sociales. Los políticos valencianos se muestran de momento cautos en sus perfiles, aunque no han dejado pasar la oportunidad para mostrar su solidaridad y preocupación por los hechos.



El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha escrito a través de Twitter un mensaje a Carles Puigdemont y a Ada Colau expresándoles su solidaridad. "Pendents del q ha passat a Bcn. Tota la nostra solidaritat", ha escrito el jefe del Consell.





Pendents del q ha passat a Bcn. Tota la nostra solidaritat. @KRLS @AdaColau — Ximo Puig (@ximopuig) 17 de agosto de 2017

Es confirma atemptat terrorista. Seguiu les indicacions del equips d'emergència i les informacions pels canals oficials. Força #Barcelona https://t.co/ndzuwXB40K — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) 17 de agosto de 2017

Confío que el atropello masivo en las Ramblas de Barcelona no tenga graves consecuencias. Muy preocupada por la situación. — Isabel Bonig (@isabelbonig) 17 de agosto de 2017

Siguiendo con preocupación la terrible información que nos llega de Barcelona. Todo el apoyo, respeto y prudencia para estos momentos. — Antonio Estañ (@Estany_) 17 de agosto de 2017

Seguint amb preocupació les informacions q vénen de Barcelona. Dsd València solidaritat amb ferits i famílies d les víctimes d'atropellament — Joan Ribó (@joanribo) 17 de agosto de 2017

