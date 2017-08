Un vecino de Calicanto fallece por legionela días antes de detectarse un brote

Un vecino de la urbanización de Calicanto de Chiva falleció el pasado 1 de agosto tras ser diagnosticado de una neumonía por legionela, según indica el certificado médico de defunción al que ha tenido acceso Levante-EMV, sin que haya trascendido su muerte hasta hoy. El hombre, de 64 años, ingresó el pasado lunes 24 de julio en el hospital IMED de Burjassot, donde se le diagnosticó una «neumonía por legionela». Ocho días después de entrar en el centro hospitalario fallecía por un «shock séptico refractario a soporte vasoactivo» como causa inmediata, según explica el parte, aunque en el mismo documento se define como causa inicial o fundamental la «neumonía por legionela».

El afectado acudió el lunes 24 de julio al hospital IMED porque se encontraba indispuesto y con un cuadro de tos aguda. Allí lo ingresaron y le diagnosticaron una neumonía sin especificar la causa, según explicaron fuentes de la familia del fallecido. Fue el jueves 27 cuando, según las mismas fuentes, los médicos confirmaron que la legionela estaba detrás de dicha neumonía. Pese a que los facultativos administraron los antibióticos protocolarios al paciente e incluso lo intubaron para proporcionarle oxígeno, éste no pudo superar la infección bacteriana y falleció el martes 1 de agosto. En el certificado médico de defunción queda reflejada como «causa inicial o fundamental» del óbito una «neumonía por legionela diagnosticada el 24/07/2017».

Una semana después de que se produjera la muerte, el jueves 8 de agosto, técnicos de la Conselleria de Salud Pública habrían acudido al domicilio del fallecido para tomar muestras de agua de la ducha principal de la vivienda, según revelaron ayer sus familiares. Precisamente, el hombre residía en el área 11 de la urbanización de Calicanto de Chiva, donde la Conselleria de Sanidad confirmó ayer la existencia de un brote de legionelosis con seis casos confirmados durante la semana pasada. Dos de los afectados permanecen ingresados en el Hospital de Manises, aunque no revisten gravedad, según explicaron fuentes de la conselleria que no aportaron más datos sobre el resto de afectados. El Ayuntamiento de Chiva comunicó que se iba a suspender el suministro de agua desde las 8 hasta las 15 horas de ayer en esa área 11 de Calicanto «por trabajos de mantenimiento tanto en depósito como en la red de distribución de agua». Fuentes de la conselleria y el propio alcalde, Emilio Morales, confirmaron que estas labores consistían en el vaciado, limpieza y clorado del depósito para su desinfección, ya que los técnicos de Salud Pública entendían que el origen del brote se encontraba allí. No obstante, algunos vecinos advirtieron a este periódico de que sí que dispusieron de agua en sus casas.