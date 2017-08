Lluvia de sueldos y televisores por toda la Comunitat Valenciana

Ya se conocen desde ayer los primeros ganadores del Sueldo del Verano de Levante-EMV y Superdeporte tran un primer sorteo ante notario en el que fueron agraciadas hasta 14 personas de hasta 12 poblaciones distintas de la Comunitat Valenciana. Es más, a lo largo de la tarde de ayer tres de ellos ya acudieron a la sede central de ambos diarios, ubicada en la calle Traginers 7 del polígono industrial de Vara de Quart, en València. María José Peiró, de Oliva, y José Ricardo Girbés, de Alginet, recogieron el cheque con el premio de 1.000 euros con el que han sido agraciados, mientras que Ismael Espert, de Algemesí, ya se llevó a su casa una Smart TV de última generación de 40 pulgadas.

El resto de ganadores de los 1.000 euros en metálico, tras el sorteo realizado ante la Notaría Corbí, fueron María Nieves Francés (Xàtiva), Robert Vañó-Benavent (Gavarda), Nathalie Torres (Xeraco), María Josefa Serra (València) y Fernando Gómez (Alcàsser). Mientras, el resto de los premiados con una Smart TV de 40 pulgadas son Luis Isidro de la Sierra (Catarroja), Julio Martínez (Llombai), Julia García (València), Jesús Leonardo Giménez (Antella), Emilio Marches (València) y Patricia Bixquert (la Pobla Llarga).

El primero en llegar a la sede de Levante-EMV a por su premio fue Ismael Espert, que aprovechó el día antes del inicio de un viaje al País Vasco para recoger su nuevo televisor de última generación. Prejubilado y con 59 años, este vecino de Algemesí acudió acompañado de su mujer, Rosa Ripollés. «Es la primera vez que nos toca. Ahora se puede decir que sí que toca», declaraba Rosa. Ambos reconocían ser seguidores de este diario, «sobre todo los fines de semana» y añadieron que aprovecharán la ocasión para renovar su televisor, «que es más pequeño».

Acto seguido aparecía María José Peiró, agraciada con 1.000 euros, junto a su marido, Salvador García, y su hija. «Cuando me han llamado no me lo creía, pensaba que me estaban tomando el pelo», reconocía María José. De hecho, la fe la mantenía Salvador, que es quien ha rellenado la cartilla. Esta vecina de Oliva, que es administrativa, asegura que compra todos los días Levante-EMV y que no sabe todavía en que gastarán el dinero. «Pero lo gastaremos», insistió.

Por último, también para recoger su premio de 1.000 euros llegó José Ricardo Girbes junto a su mujer, Amparo Hervás, su hijo y un amigo de éste. Muy emocionados, relataban cómo este arrebato de fortuna les ha llegado «en el mejor momento». Según detallaron, actualmente se recuperan de una estafa por clonado de tarjetas bancarias mediante el cual les han robado 800 euros, y todavía tienen pendiente la devolución de este dinero, por lo que los 1.000 euros del premio «van directos al banco para reponernos». «No saben lo bien que nos ha venido esto para salir de apuros. ¡Ha sido la Mare de Déu!», exclamó este vecino de Alginet que lleva seis años sin encontrar trabajo desde que quedó discapacitado para trabajar de tornero, la que era su profesión, y que ahora disfruta del diario Levante-EMV «todos los días en el bar con un bonboncito».

Aunque ya han salido los primeros catorce premiados, quedan muchos por repartir en esta promoción del Sueldo del Verano. Durante las próximas cinco semanas se sortearán otros siete premios de 1.000 euros en metálico y siete Smart TV cada jueves. Para participar, los lectores deben hacer llegar al diario de forma presencial en su sede central o en las delegaciones, mediante su quiosco habitual o por correo, la parte inferior de la cartilla que reparten ambos diarios el domingo con sus datos personales.