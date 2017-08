El PP propone un registro de turistas incívicos y desahucios en dos horas

Crear un registro valenciano de turistas incívicos para que no pueden acceder a alquileres turísticos o la posibilidad de que la Generalitat Valenciana puede realizar desahucios exprés son algunas de las propuestas que el PP anunció ayer para mejorar la ley valenciana de Turismo que está en fase de anteproyecto y que llegará a las Corts en el septiembre.

El diputado autonómico y portavoz de los populares en materia de Turismo, Fernando Pastor, propuso confeccionar un listado de turistas que no cumplan con las mínimas normas de civismo para que los propietarios de inmuebles turísticos sepan quienes son y les nieguen el alquiler. Ese registro incluiría, según el PP, a turistas que hayan generado problemas en anteriores estancias y a él tendrían acceso los propietarios de establecimiento turísticos, una lista negra que comparó con el derecho de admisión que tienes los locales. Todo ello dentro del respeto a las leyes y a la protección de datos, aseguró.

El vicesecretario del PSPV, Manuel Mata, respondió después al diputado popular que las medidas que propone el PP son propias de un régimen totalitario y lamentó la crítica destructiva de los populares en materia de turismo, área en la que el Consell ya tiene un anteproyecto aprobado el pasado mes de mayo.

El diputado del PP compareció ayer en las Corts (casi sin actividad en agosto) para detallar las medidas que los populares valencianos plantean para resolver el problema de los apartamentos turísticos, porque la norma que plantea el Consell «hace aguas», según indicó Pastor.

No es la única aportación de los populares que quieren que los turistas que generen problemas en apartamentos puedan ser objeto de «desahucio exprés», ya que en la actualidad rige para ellos la ley de arrendamientos urbanos que tarda meses. «Es necesario dar una solución rápida a los vecinos que sufren esos comportamientos indeseables», aseguró el diputado. «Si la Policía comprueba que la denuncia es cierta se debería poder expulsar a la persona problemática en dos horas», asegura el diputado.

En su opinión, el Anteproyecto de Ley de Turismo no da solución al problema de los apartamentos turísticos y cree que acabar con la oferta ilegal no puede hacerse únicamente con el incremento de sanciones o con acusaciones hacia las plataformas de Internet». Según dijo ayer que el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, señale «a determinados turistas por razón de dónde se alojan y eso es peligroso e incomoda al turista».

Según Pastor, las medidas que plantea el PP no costarían mucho dinero, tendrían efecto disuasorio y tienen encaje si Colomer quiere», asegura.

Mata: «Propuestas disparatadas»

El vicesecretario del PSPV y portavoz del grupo en les Corts, Manolo Mata, aseguró que las propuestas del PP «son disparatadas más propias de un régimen totalitario donde no se respetan los derechos de los ciudadanos». Según dijo, los turistas que llegan a la Comunitat Valenciana «pueden estar muy tranquilos porque no gobierna el PP a la vista de sus disparatadas propuestas».

Según Mata, propuestas como el desahucio turístico o la creación de un registro de turistas problemáticos, «no solo es que competen al Estado central sino que además son más propias de un régimen totalitario y la gente no está por hacer turismo donde no se respetan los derechos de los ciudadanos», remató.

Mata ve increíble que el PP cuestione la política turística de la Generalitat mientras todos los datos apuntan a la mejor campaña turística de la historia. «Siempre hemos sido una tierra de acogida», añadió Mata.