Sanidad y Chiva tardaron nueve días en avisar a los vecinos del brote de legionela

La pobre gestión de la crisis del brote de legionela en la urbanización de Calicanto por parte de la Conselleria de Sanidad y del Ayuntamiento de Chiva ha generado alarma entre los vecinos que se quejan de la falta de información sobre lo sucedido. El brote de infección por la bacteria legionella que tiene su origen en el agua que se suministra desde el depósito de Santo Domingo a 600 abonados en la urbanización de Calicanto ha afectado a cinco personas y se ha cobrado la vida de una sexta, como ayer contaba en exclusiva Levante-EMV.

Sin embargo, no ha sido hasta que los medios de comunicación hicieron público lo que estaba sucediendo que los vecinos de la zona supieron de la existencia de un brote y del peligro que suponía, hasta ese momento, utilizar el agua corriente de sus hogares en actividades tan habituales como tomar una ducha o enchufar los aspersores, ya que la bacteria infecta a las personas a través del agua pulverizada.

Ni Sanidad ni el consistorio de Chiva, pese a haber sido advertido, emitieron una comunicación a los vecinos hasta este miércoles, 16 de agosto, día en que se inició la limpieza del depósito de agua que abastece a la zona Chiva-11 y donde, según los técnicos de Salud Pública, se encuentra el origen del brote de legionela.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad aseguraron ayer que, antes de la declaración oficial del brote, el pasado 7 de agosto, dieron «indicaciones» al Ayuntamiento de Chiva, presidido por Emilio Morales (Compromís), para que se tomaran medidas como la hipercloración del agua potable, la parada de las fuentes ornamentales, o la restricción de los aspersores ya que existían «sospechas» de la existencia de un brote.

Esta información, según conselleria, se trasladó el día 2 de agosto, un día después de que un vecino de Calicanto muriera en el hospital IMED a causa de la legionela y 5 días antes de que esta muerte y otros dos casos más forzaran a la administración a declarar el brote oficialmente el pasado 7 de agosto.

Una semana después, el lunes 14, técnicos de la gestora del agua, el alcalde y responsables de Salud Pública tuvieron una reunión y, dos días después, el consistorio procedió a limpiar el depósito aunque en su página web, solo se informó del corte de suministro de agua asegurando que se iban a realizar «obras de mantenimiento», nunca por la existencia de un brote declarado varios días antes y que ya había dejado un muerto.

Fuentes del Ayuntamiento de Chiva explicaron ayer que recibieron un fax de Salud Pública el 2 de agosto con las medidas que debían tomar, pero que en el mismo documento se les incidía que no debían comunicárselo a la población. No obstante, aseguran que no se les dijeron los motivos ni se hablaba en ningún momento de legionela.

Según estas mismas fuentes, el día 7 de agosto la conselleria les comunica que existe un brote de legionela en la urbanización de Calicanto. Preguntados por si debían informar a la población en ese momento, desde el ayuntamiento señalan que «no se consideró», sin concretar si esa decisión partió de Salud Pública o del consistorio. El siguiente movimiento se produjo ya el 14 de agosto, con la reunión a tres bandas, en la que ya se traslada la obligación de hacer un hiperclorado del agua del depósito y de informar a los vecinos con recomendaciones de higiene para evitar el contagio. Sin embargo, estos consejos no fueron publicados hasta el 16 de agosto, el mismo día en que los medios de comunicación hicieron público el brote y las recomendaciones.

Desde Sanidad insistieron en que la labor de comunicación a la población «corresponde al ayuntamiento», mientras que desde el consistorio atribuyeron la obligación de realizar esta tarea a la conselleria.

La limpieza del depósito, necesaria para acabar con la bacteria y que forma parte del protocolo oficial, concluyó ayer y, en principio, el uso del agua corriente ya es «seguro» para los 600 abonados que se abastecen de este depósito. Sanidad asegura que tampoco se han «identificado nuevos casos del brote».

«Ocultación» del fallecido

La información aportada por la Conselleria de Sanidad al respecto del brote ha sido, también, parcial y errónea ya que ni se informó sobre la existencia de un fallecido ni se dio razón detallada de la situación de los 6 afectados (el único dato que no ha variado a lo largo de la semana). Además, se aseguró que dos de los afectados de Calicanto permanecían ingresados en el hospital de Manises para ayer asegurar que estos eran casos aislados sin relación con el brote. De hecho, hay tres personas ingresadas por legionelosis en Manises, aunque no proceden del foco de Calicanto.

Finalmente, y además del fallecido, un hombre de 64 años, el brote ha afectado a otros tres hombres (de 54, 48 y 68 años) y a dos mujeres (de 69 y 71 años). Tres de ellos fueron atendidos en Manises y otro en el General, aunque están todos ya dados de alta.