El breve episodio de calor acaba hoy abruptamente con descensos de hasta 8 grados

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología se cumplió con creces y los termómetros del interior de la provincia de València volvieron a marcar la pauta de las temperaturas máximas, con registros que rozaron los 41 grados centígrados frente a los 38º C esperados en localidades como Ontinyent, donde poco después de las 17 horas se alcanzaban los 40,9º C.

Otras poblaciones del interior como Alcoi, Jalance o Ademuz superaban la previsión en unas décimas (38,6º C , 38,3º C y 38,2º C) mientras que Xàtiva , donde se celebra la tradicional feria, se quedaba a las puertas con 37,9º C.

El calor, muy intenso, puede remitir hoy de forma más que notable en algunas comarcas que ayer se mostraron especialmente cálidas y donde podrían bajar las temperaturas hasta en seis grados.

Según el pronóstico oficial de la Aemet, el cielo permanecerá hoy poco nuboso con intervalos de nubes altas. En el litoral de Valencia y del norte de Alicante habrá intervalos de nubes bajas, sin descartar alguna llovizna o lluvia débil.

Por lo que respecta a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin apenas cambios y las máximas en descenso, excepto en zonas próximas a la costa, donde apenas variarán; en el interior y sur de Valencia será más acusado, «bajando entre 6 y 8 grados», según avanza la agencia estatal.

El viento se mantendrá variable flojo tendiendo por la mañana a componente este flojo a moderado. La novedad es la posible aparición de alguna llovizna en comarcas del litoral.

En los próximos tres días no se esperan cambios importantes en cuanto a las temperaturas, que se mantendrán dentro de parámetros próximos a los normales para esta época del año.

Sin embargo, en el resto de España la Agencia Estatal de meteorología preve un aumento de las temperaturas que motivó la emisión de un aviso especial.

La Agencia avanzó un ascenso térmico que se producirá entre el domingo y el lunes, en la mitad norte peninsular, en particular, en Galicia, área Cantábrica, Castilla y León y alto Ebro; y también en Canarias. Es muy probable que las máximas alcancen los 40/42 ºC en el valle del Guadalquivir y los 37/40 ºC en otras zonas de la mitad sur y centro peninsular, valles del Duero y Ebro, interior de Galicia e islas orientales de Canarias. «Las mínimas, lógicamente, también subirán, pero no se distanciarán tanto de las normales como las máximas. Es probable además que el viento de componente sur y este, en la Península y Canarias, respectivamente, arrastre polvo en suspensión desde el interior de África que podría dar lugar a calimas y reducción de visibilidad», asegura Aemet. La situación no se normalizará hasta el próximo jueves o viernes.

¿Lluvias?

Por otra parte y ya fuera del pronóstico oficial, el modelo americano GFS avanza la entrada de una bolsa de aire frío de cara al fin de semanas del 26-27 de agosto, con lluvias moderadas que podrían afectar también a zonas del litoral mediterráneo desde la Comunitat Valenciana hasta Lleida. Se trata en todo caso de un avance a demasiadas horas vista para darle una mínima certeza, aunque sí podría marcar una tendencia propia del fin del verano.