Chiva defiende que ocultó el brote a los vecinos por «indicación verbal» de Sanidad

El Ayuntamiento de Chiva descargó ayer en la Conselleria de Sanidad toda la responsabilidad de la falta de información de los vecinos respecto al brote de legionela en la urbanización de Calicanto desde que se declaró el 7 de agosto hasta el día 16, en que realizó el primer comunicado tras haber sido ya publicado en diversos medios de comunicación. Según apuntó ayer en una nota de prensa, obedecieron «indicaciones verbales» realizadas por responsables de Salud Pública «para no crear alarma social», algo que no consiguieron, ya que con seis residentes afectados los rumores corrieron creando una situación de inseguridad en los ciudadanos que se transformó en indignación cuando Levante-EMV desveló el pasado jueves 17 de agosto que uno de los residentes de Calicanto había fallecido el día 1 de ese mismo mes en el hospital privado IMED de Burjassot por legionela sin que ni Sanidad ni ayuntamiento informaran sobre ello.

En este sentido, el equipo del alcalde Emilio Morales (Compromís) aseguró ayer en el mismo comunicado que en la reunión que mantuvo este lunes 14 de agosto con técnicos de Salud Pública y responsables de la gestora del suministro recibieron «indicaciones» para no mencionar la existencia del brote en el comunicado que se hizo antes del hiperclorado del depósito. En él se hablaba de «suspensión del servicio de agua en la Urbanización de Calicanto por trabajos de mantenimiento», sin mencionar que había un brote de legionela en la zona.

«Por indicación verbal de los responsables de Salud Pública y para no crear alarma social puesto que se desconoce el origen del mismo no se menciona en el comunicado a los vecinos el foco de legionelosis», justificó el ayuntamiento ayer. De hecho, en la misma nota, el consistorio insiste en que, pese a lo trasladadado oficialmente por la administración, aún no tienen «confirmación oficial de que el foco de legionelosis esté en el pozo de Santo Domingo».

Por otra parte, si bien el consistorio de Chiva reconoció ayer que el día 3 de agosto ya conocían que había casos de legionela en la urbanización –tan solo un día antes fuentes municipales aseguraron a este diario que eso no era así–, los responsables del consistorio insisten en que han cumplido con todo lo que les ha ordenado Salud Pública. «En todo momento hemos seguido las indicaciones y protocolos del Centro de Salud Pública de Manises en lo que se refiere a las actuaciones y la información a la ciudadanía no difundiendo falsas informaciones ni generando alarma social». Lo cierto es que no ofrecieron «falsas informaciones», pero tampoco verdaderas, puesto que el consistorio se mantuvo en silencio hasta el día 16, nueve días después de declararse el brote y 13 después de conocer que había casos de legionela en la urbanización.

Sin indicaciones a los residentes

Además, según ha confirmado este diario, el fax remitido el día 3 de agosto por el Centro de Salud Pública de Manises al Ayuntamiento de Chiva indicaba que había casos de legionela en la urbanización de Calicanto y que, por ello, se le pedía tomar las primeras medidas en el depósito de Santo Domingo, así como apagar fuentes ornamentales o restringir al horario de madrugada el riego por aspersión que se hiciera en la zona. El ayuntamiento explicó que no cuenta con fuentes ornamentales ni riego por aspersión en la zona, sin reparar en que los residentes, en una zona en la que hay abundantes chalets que están conectados al depósito de agua entonces sospechoso de estar infectado por legionela, sí que podrían tenerlos. A los vecinos no se les dio ninguna de estas indicaciones.

Desde la Conselleria de Sanidad evitaron ayer entrar en una guerra de instituciones tras hacerse público el comunicado del consistorio aunque recordaron que la responsabilidad de advertir y notificar a los vecinos es del consistorio y que las recomendaciones que se le trasladaron al alcalde para desinfectar el interior de los hogares trasladadas en la reunión del día 14 de agosto «no se hicieron públicas hasta el día 16», al mismo tiempo que muchos de los medios de comunicación que desvelaron la existencia del brote.