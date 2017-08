Emociones y sorpresas con el sueldo del verano

Salieron publicados ayer en este periódico los nombres de los catorce premiados del Sueldo del Verano de Levante-EMV y Superdeporte, y el goteo de ganadores de 1.000 euros o un televisor de última generación que se han pasado por las instalaciones de ambos periódicos en el polígono de Vara de Quart de València ha sido constante. Entre ellos, llegaron ayer Nathalie Torres, de Xeraco, y Robert Vañó-Benavent, de Gavarda, que han ganado 1.000 euros en metálico, o Julio Martínez, de Llombai, que se llevó la Smart TV de 40 pulgadas. Todos ellos reconocían que era la primera vez que les tocaba algo en un sorteo así y mostraron su satisfacción e ilusión por recoger sus galardones.

Detrás de cada uno de estos premios hay una historia, como por ejemplo la de Nathalie Torres. O, mejor dicho, la de su padre, Pepe Torres, «el Carreter», como le conocen en Xeraco, donde vive. Aunque la cartilla estaba cumplimentada con el nombre de Nathalie, una técnica lingüística de 47 años, ella aseguraba que «el ganador real» es su padre, «que es el que compra el diario». Seguidor confeso de Levante-EMV desde hace más de 20 años «porque tiene artículos en valenciano», Pepe anunciaba ayer que tenía decidido repartir el dinero del premio entre sus nietos: Sandra (24 años), Josep (17) y Elisa (10), «la princesa de la casa».

Otros 1.000 euros son lo que se llevó un vecino de Gavarda, Robert Vañó-Benavent. A sus 62 años, recordaba que antes de jubilarse había sido Policía Local en su municipio y que no faltaba a su cita diaria con Levante-EMV, que ahora le ha brindado una gran alegría. «Cuando me llamaron lloré y todo. No me lo podía creer», declaraba ayer. También estarán felices sus familiares, entre los que se encuentran sus dos hijos y sus dos nietos, a los que prometió que les invitaría «a una buena cena».

Y a los dos premiados con dinero en metálico hay que sumar a Julio Martínez, un vecino de Llombai al que le ha tocado uno de los siete televisores de última generación que sortea Levante-EMV cada jueves dentro de la promoción del Sueldo del Verano. Julio, con 60 años «recién cumplidos», es el propietario de un restaurante en Llombai, el «Ca Ladio», con el que mantiene una suscripción a este diario. «Fue una gran sorpresa, pero te puedo decir que la televisión ya tiene su hueco en el restaurante», confesaba. Pero Julio es todavía más ambicioso: «Voy a seguir jugando. ¡Ahora la semana que viene que me toquen les 1.000 euros!».

Los lectores que, como Julio, quieran participar en el próximo sorteo, que se celebrará el jueves que viene, tienen hasta el miércoles 23 para hacer llegar sus resguardos de la segunda plantilla cumplimentados. Pueden hacerlo en persona en la sede de Levante-EMV y Superdeporte en la calle Traginers 7 del polígono de Vara de Quart de València o en sus delegaciones comarcales, por correo ordinario o mediante su quiosco habitual.

Tienen todavía cinco oportunidades más de llevarse algunos de los siete premios de 1.000 euros en metálico o siete televisores de última generación que se sortearán cada uno de los próximos cinco jueves.