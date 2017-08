Sandra Mínguez deja Podemos y la política: "He dado tanto que me he vaciado"

La diputada de Podem en las Corts Valencianes Sandra Mínguez ha entregado esta mañana su acta de diputada y ha hecho efectiva su dimisión del Consejo Ciudadano Valenciano dela formación. Mínguez se reincorporará así a su profesión de profesora de secundaria en septiembre aunque continuará participando políticamente en Podem en calidad de militante.

Podem ha expresado en un comunicado su "máximo agradecimiento" a Sandra Mínguez "por todo su esfuerzo y compromiso en estos tres años" como militante de base, portavoz del círculo de València, secretaria de Organización y diputada en les Corts.

Mínguez ha explicado su decisión con una carta a la militancia en la que justifica su dimisión por motivos personales y en la que afirma que lo ha dado "todo" en este tiempo, "tanto que siento que me he vaciado", por lo que cree que es el momento de dar "un paso al lado y continuar desde otros ámbitos". "Este proyecto necesita de todas nuestras fuerzas, y yo siento que me he quedado sin las fuerzas necesarias para seguir", recalca.

Desde Podem se traslada "el máximo agradecimiento" a Sandra Mínguez por "todo su esfuerzo y compromiso en estos tres años para desarrollar el proyecto" del partido en la Comunitat Valenciana "tanto como militante de base, como portavoz del círculo de València, como secretaria de Organización y como diputada en las Corts Valencianes".

La exdiputada fue responsable de Organización de Podem en la Comunitat Valenciana hasta que fue destituida en julio de 2016 por el anterior secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel. Posteriormente, Mínguez anunció en marzo que renunciaba a presentarse como secretaria general de la formación morada a la segunda Asamblea Ciudadana Valenciana de Podem y dio su apoyo y formó parte de la candidatura de Antonio Estañ para liderar la formación con el proyecto de 'Aprofundir el Canvi'.



"Más una utopía que una realidad"

Mínguez ha compartido la carta en sus redes sociales en la que, bajo el título 'Un camino hermoso', explica la decisión adoptada tras su paso por política, una trayectoria que arrancó en enero de 2014, al mismo tiempo que Podemos, cuando la formación "parecía más una utopía que una realidad".

"Conseguimos entre apenas 35 personas poner en marcha el círculo de València y esta organización política tan bonita que es Podemos en esta ciudad. Gente normal haciendo política, eso éramos. Y así fue.Como podéis imaginar es una decisión difícil y profundamente reflexionada", explica y subraya que ha tenido "la suerte y el orgullo de estar y aportar lo que he podido, que siempre ha sido todo lo que he tenido, en diferentes espacios de mayor o menor responsabilidad durante estos tres años".

En esta línea, agradece al líder de Podemos, Pablo Iglesias, "por confiar en mí y plantearme el reto de ser responsable de Educación estatal a finales de 2014, ya que he podido trabajar y luchar por uno de los principales motivos por los que me involucré en este proyecto: la educación de nuestras niñas y nuestros niños".

En cuanto a su etapa como secretaria de Organización de Podem en la Comunitat, destaca que se trabajó "sin medios económicos, pero contando con la opinión, la colaboración y el trabajo de muchas compañeras, hasta que el entonces secretario general de Podem decidió cesarme".

"Si algo me dolió de aquella destitución fue ver como se os apartó a tanta gente de un proyecto que habíais visto nacer y que habíais ayudado a dar los primeros pasos de forma completamente altruista, voluntaria y desinteresada", añade, y reconoce a esas personas su trabajo y agradece "a quienes de verdad formaron y son la organización de Podemos en el territorio valenciano".

En cuanto a su trabajo en las Corts, agradece al diputado César Jiménez y al parlamentario y actual secretario general de Podem, Antonio Estañ, "todos y cada uno de los días que hemos remado a contracorriente y construido juntos, por las risas y los consejos, por los debates, pero también por las lágrimas, la sinceridad y la honestidad".

"La política no solo se hace en las instituciones. Yo venía haciendo política desde otros espacios y con otras responsabilidades mucho antes de ser diputada. He tenido la suerte de hacerla desde dentro, pero no os quepa la menor duda que la seguiré haciendo desde fuera", añade, desde el ámbito donde cree que ahora mismo es "más útil".

"NO VENIMOS A POR SILLONES"

En esta línea, agrega que ha repartido "hasta la saciedad" que en política "no venimos a por sillones, venimos para ser útiles a la gente, lo he dicho porque de verdad lo pienso, aunque quizás no toda la gente me haya creído y haya visto en mi una amenaza". "Ha llegado el momento de ser honesta y reconocer que ahora soy más útil fuera que ocupando un escaño en las Corts", argumenta, y subraya que, por ello, la decisión "más honesta" que puede adoptar es dar un "paso al lado y buscar el espacio en el que me sienta más útil para seguir luchando contra las injusticias".

Por último agradece el apoyo de los compañeros, muchos de ellos que la empujaron a postularse para dirigir Podem y en los últimos meses para síndica del grupo, sin entender su negativa. "No hubiese sido honesta conmigo misma, ni con Podemos, ni con vosotras si me hubiese presentado para alguna de esas responsabilidades", concluye.