Tres lectores de València, Catarroja y La Pobla Llarga se llevan tres TV

Dos lectoras de la Pobla Llarga y València; y un lector de Catarroja se acercaron ayer lunes a la sede central de Levante-EMV y Superdeporte para recoger los tres televisores del Sueldo del Verano que les han correspondido, tras participar en este juego que repartirá un total de 42.000 euros en cheques de 1.000 y 42 televisiones de última generación hasta mediados de septiembre.

Desde la Pobla Llarga, llegó Patricia Bixquert Calatayud, de 51 años y carnicera de la población, que regenta junto a su marido el negocio familiar. «Llevo muchos años comprando el periódico pero nunca me había tocado nada», señala. «Estoy muy contenta porque me ha correspondido la televisión pero si me llega a tocar el dinero, me voy a ver a mi hijo Fran a Mallorca, que estudia hostelería y se está preparando allí para ser cocinero». Patricia Bixquert acudió a Traginers 7, en el polígono Vara de Quart de València, junto a su hija Andrea Espí y su cuñada Desam Espí.



Un pintor de Catarroja

Por su parte, Luis Isidro de la Sierra, de 63 años y vecino de Catarroja, se declara un fiel seguidor de Levante-EMV y Superdeporte «los compro y los leo todos los días». En el caso del primer periódico «porque me gusta más la línea editorial que la de otros diarios de la ciudad». Dice que no le había tocado nunca nada en ningún sorteo de Editorial Prensa Valenciana pero la tele le viene muy bien «para casa». Se confiesa un habitual de las charlas y las conferencias en el Club Diario Levante, y hace menos de un año estuvo trabajando, «en las instalaciones del periódico, en el muelle de Val Disme, pintando». Respecto al premio, le tuvieron que llamar varias veces porque «me salía un número muy largo y no me fiaba de coger el teléfono: creía que era un timo», relata. Luis Isidro de la Sierra cuenta que ha sido entrevistado recientemente en Levante TV a raíz de su compromiso con la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro ·3J. Recuerda que aquel día fatídico estaba trabajando en la Jefatura de la Policía Nacional de València y desde entonces «me he solidarizado con ellos, y les ayudo en todo lo que puedo», subraya.



Otra ganadora de València

Por último, Júlia García Castell, residente de València y natural de Algemesí, se llevó un tercer televisor que recibió de manos de Lucía Delgado, jefa de márqueting. «Todos los días leo Levante-EMV y la verdad es que participo en todos los sorteos, pero nunca me había tocado nada, ni en el periódico ni en otro sitio», decía entre risas. Es también una habitual seguidora de las promociones y colecciones: «Cuando me interesan a mí, y sobre todo, cuando interesan a mis hijos», explica.



Este jueves, 2.º sorteo

Este jueves, día 24 de agosto, tendrá lugar el segundo sorteo del Sueldo del Verano, con más premios y más ganadores. En los próximos días publicaremos las fotografías de los afortunados. Y también nuevas imágenes de seguidores de ambos rotativos que han accedido a hacerse una foto, cuando se acercaron a entregar sus cartillas en la sede central ubicada en el polígono Vara de Quart para jugar en el concurso.