Aguas de Chiva niega que el brote de legionela proceda de su red

«No hay legionela en nuestra red. Las tuberías y el resto de la red están y han estado limpias». Esta ha sido la respuesta de la gestora del suministro de agua corriente en la urbanización Calicanto de Chiva, la empresa Aguas de Chiva, ante la crisis por el brote de legionela en esta colonia que ha dejado entre finales de julio y mediados de agosto siete afectados, uno de ellos muerto.

Los responsables de la empresa gestora mantuvieron ayer por la tarde una reunión con representantes del Ayuntamiento de Chiva después de que la Conselleria de Sanidad decidiera el lunes abrir un expediente informativo a la firma suministradora tras detectar que los niveles de cloro del pasado día 4 de agosto no eran los correctos, pese a que el día anterior (solo dos jornadas después del fallecimiento por legionela de un vecino) se pidiera aumentar el cloro en la red para evitar nuevas infecciones.

Y es que los técnicos de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad han dado por sentado desde el primer momento que el origen de los contagios por legionela que dieron lugar al brote en Calicanto está en el agua que se suministra a esta parte chivana de la urbanización y que gestiona Aguas de Chiva desde el depósito de Santo Domingo.

Ahora, y tras conocer por la prensa la apertura del expediente administrativo, la gestora del agua niega que el foco esté en su red pese a lo dicho por conselleria. «La red está y ha estado limpia y en ninguna analítica se ha encontrado legionela», explicaron ayer fuentes de Aguas de Chiva tras reunirse con los responsables municipales.

En este sentido, desde la empresa recuerdan que su gestión «acaba en los ramales de cada finca» dejando entrever que los focos de contaminación por la bacteria podrían encontrarse de puertas para adentro y no provenir ni del depósito de Santo Domingo ni del resto de instalaciones de la red de agua corriente que fueron tratados el pasado 16 de agosto con mayor cantidad de cloro para su completa desinfección.



Posibles focos según Sanidad

La aseveración de Aguas de Chiva choca de frente con lo mantenido por los especialistas de la Conselleria de Sanidad, que entienden que el origen de los contagios está en el agua que llega a casa de los vecinos y que, aunque no es potable por su alto contenido en nitratos, sí se utiliza como agua sanitaria o, por ejemplo, para regar los jardines de los chalés de la urbanización, dos posibles puntos de pulverización que podrían estar detrás de la infección a las personas.

De hecho, este lunes y para justificar la apertura del expediente informativo a la empresa por los niveles de cloro del día 4 de agosto, desde Sanidad insistieron en que no existía «ninguna duda» respecto a que la «fuente de contagio común en todos los casos identificados» en el brote era «el agua de la red de abastecimiento para consumo humano del área donde reside la población afectada de Calicanto, suministro de agua que está bajo la gestión de la UTE Aguas de Chiva».

La justificación se encontraría, según Sanidad, en que la bacteria necesita de agua para vivir y proliferar y no hay otras «fuentes de exposición ambientales (como torres de refrigeración, obras públicas, fuentes ornamentales, etc) comunes en el entorno de los casos contagiados», por lo que todo apuntaría al agua de la red aunque no se ha definido si el foco concreto estaría en el depósito o en algún punto de la red de cañerías. Además, aseguran que desde que se tomaron las medidas de hiperclorado del depósito el pasado día 16 de agosto «no se han descrito nuevos casos». Al respecto de la apertura del expediente informativo, Aguas de Chiva aseguró tras reunirse con los responsables municipales que estaban recopilando datos para atender la petición de información de Sanidad.

Sobre los niveles de cloro que la red tenía el pasado 4 de agosto, la empresa no pudo ayer concretar ningún dato aunque defendió que, de haber alguna bajada en los niveles, ésta sería «un hecho puntual» y en ningún momento esta circunstancia podría estar detrás del brote de legionela que fue declarado oficialmente el 7 de agosto cuando hubo tres casos notificados y conectados entre sí, uno de ellos el vecino que falleció el día 1 en el hospital IMED.



Reunión a tres bandas

La empresa buscará sentarse en una reunión a tres bandas con responsables municipales y de la administración autonómica para «descubrir el origen del brote» que, según ellos, no está en la red que gestionan.

Por si acaso y para asegurar que el agua hiperclorada distribuida desde el depósito de Santo Domingo llegue a la red interna de los domicilios y ayude a desinfectar los circuitos internos, Aguas de Chiva anunció que está buzoneando a los vecinos con recomendaciones.

Estas serían las mismas indicadas por Sanidad y que el consistorio de Chiva distribuyó en su página web la noche del día 16 tras actuar en la red sin previo aviso a los vecinos de que era por un brote de legionela. La semana pasada los responsables municipales se escudaron en que lo hicieron por «indicación verbal» de técnicos de Sanidad.