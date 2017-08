"Estoy feliz de estar ya en casa. Mi hija es la jefa ahora, son 11 años sin verla"

El abrazo más esperado entre María José Carrascosa y su hija adolescente, a la que dejó siendo una niña hace once años, se produjo por fin ayer en el domicilio familiar de València ante la presencia de las cámaras de televisión con las que la valenciana, encarcelada en EE UU por un conflicto sobre la custodia de la menor, tenía un acuerdo económico.

Antes de ese momento Carrascosa, con gafas de sol para no mostrar las lágrimas que empezaban a brotar por sus ojos, apenas podía mantener la entereza mostrada durante todo este tiempo ante las cámaras que la abordaban a su llegada a casa.

«Estoy feliz de estar ya en casa. Mi hija es la jefe ahora, son once años sin verla», manifestaba abrumada por el recibimiento y con el ansia de subir cuanto antes para poder abrazarse con ella.

«Gracias a todos por todo lo que habéis estado haciendo durante todos estos años, por todo el apoyo que me habeis dado», remarcó antes de cerrar la puerta de la finca para no perder ni un segundo más, mientras dejaba a su padre entrando las maletas.

«Estoy contentísimo, aparentemente la veo bien», reconocía Pepe ya con su hija de vuelta a casa. Respecto al esperado encuentro de madre e hija, el abuelo de la niña se lamentaba de no haber podido presenciarlo. «Supongo que ya la habrá visto. Eso me lo he perdido», apuntaba mientras bajaba las maletas del minibus en el que llegaron del aeropuerto.

La familia al completo se trasladó al mediodía a comer una buena paella a la playa. La comida es otra de las cosas que más ha echado en falta la valenciana después de permanecer once años lejos de casa, aunque nada en comparación con las ganas que tenía de encontrarse con su hija, a la que no veía desde los cinco años y que está a punto de cumplir ya l mayoría de edad.

María José Carrascosa aterrizó ayer por la mañana en el aeropuerto de Manises más de dos años después de obtener la libertad condicional a finales de abril de 2015. Tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV, la valenciana tenía previsto regresar este mes de agosto tras nueve años encarcelada en el estado de Nueva Jersey y tras esperar a cumplir con la Justicia americana hasta el último momento. «Ya se ha acabado; ya está». «Ahora a empezar la nueva vida y adelante», explicó sobre sus planes para los próximos días.

La letrada valenciana llegó al aeropuerto pasadas las 11.00 horas tras cumplir la condena de 14 años de prisión en EE UU por secuestro de menor y desacato a la autoridad. «Gracias a España por haber estado todos apoyándome de la forma en la que habéis estado apoyándome», manifestó nada más pisar València una vez finalizado lo que calificó como un «calvario horrible».

«Estoy muerta. Tengo ya ganas de llegar a casa y abrazar a mi hija», esas fueron las escuetas palabras que pronunció en el aeropuerto antes de subirse a un minibus junto a su padre, que la estaba esperando, y un amigo. Su madre tuvo que quedarse en casa ya que se encuentra delicada de salud, junto a su nieta.

El padre de Carrascosa se mostró feliz de tenerla de vuelta en casa. «La vez anterior que vine al aeropuerto vine a traer a mi hija, que se iba para 21 días a un tema a EE UU y se han convertido en once años los que hemos tardado en reencontrarnos», lamentó Pepe.



Periplo judicial

En enero de 2005, en pleno litigio sobre la custodia de la hija que tuvo con su exmarido, Peter W. Innes, Carrascosa abandonó su domicilio de los EE UU llevándose consigo a la pequeña de cinco años. Aunque la Justicia española le concedió la custodia en julio de ese mismo año, la valenciana fue detenida tras regresar en noviembre de 2006 a los Estados Unidos.

Un tribunal de Nueva Jersey le retiró el pasaporte y le prohibió abandonar el país. Al negarse a colaborar entregando a la niña, quien no ha vuelto a pisar suelo americano, la abogada valenciana fue encarcelada y juzgada. En diciembre de 2009 fue condenada a catorce años de prisión por los delitos de secuestro de menor y desacato a la autoridad.

Cumplida buena parte de su pena se le concedió en abril de 2015 la libertad condicional. No obstante, desde que salió de prisión únicamente se ha podido comunicar con su hija por videoconferencia. Desde ayer ambas pueden por fin volver a estar juntas.