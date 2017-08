Sanidad no da por cerrado el brote de legionela de Calicanto

El brote de legionela en Calicanto "no se da por finalizado". Así lo ha asegurado esta mañana la consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, en la comparecencia que ha mantenido ante los medios durante su visita al Centro de Transfusión de Sangre de la Comunitat Valenciana. Según la máxima responsable, el brote "no se da por cerrado" aunque sí trasladó que "desde el pasado día 11 de agosto" no ha habido notificación de nuevos casos relacionados "y por tanto nos hace pensar que las medidas tomadas están surtiendo efecto" y, si se mantienen en el tiempo convenientemente "esperamos que no haya nuevos casos".

La consellera se pronunció así al respecto de la crisis por legionelosis en la urbanización de Calicanto de Chiva (que ha dejado un muerto y seis afectados más) después de que el Ayuntamiento de Chiva asegurara ayer tras la reunión mantenida con Montón y Salud Pública que el brote ya se daba por finalizado. Montón también insistió en que, pese a lo dicho por la gestora del suministro de agua en la urbanización, la causa "está clara y es el agua". Así lo apuntan las analíticas PCR que ayer también se presentaron en esa reunión y que determinan que "hay restos de ADN de legionela en el agua". "También tenemos muestras de cloración por debajo de lo establecido que es 0,8-1,2".

Esta falta de cloro en el agua ha sido la causa fundamental que ha llevado a la conselleria a abrir un expediente informativo a la gestora del agua, Aguas de Chiva, a la que se le pidió el día 3 de agosto medidas como la hipercloración del agua tras detectar los primeros casos de legionela en la zona. Montón confirmó que, tras ver que las analíticas del día 4, los niveles de cloro estaban "por debajo", se dio otra llamada de atención "más contundente" a la empresa el día 11 de agosto porque la clave "está en la cloración".



Al respecto de la segunda muerte por legionela registrada este verano en la provincia de Valencia -un hombre de 44 años y vecino de Torrent-, Montón mantuvo que, con los datos con los que cuentan en la actualidad, no pueden adscribir este caso al brote, pese a las coincidencias con el resto de afectados en Calicanto ya que este vecino también tenía una segunda vivienda en la urbanización de Calicanto. "Seguismo recabando información. Con la que tenemos por el momento no lo podemos relacionar con el brote", insistió.

Preguntada al respecto, Montón insistió en que la responsabilidad de la comunicación a los vecinos es "del municipio".

La directora general de Salud Pública, Ana María García, lanzó un mensaje de tranquilidad a los vecinos ya que se estaban siguiendo los protocolos y acciones marcados ante un brote de legionela y "el más importante es la hipercloración y se está haciendo" y recordó las medidas domésticas que los vecinos pueden tomar como desinfectar con lejía las alcachofas de las duchas y grifos.