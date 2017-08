Sanidad obligó a Torrent a hiperclorar su agua ante los primeros casos de legionela

El Ayuntamiento de Chiva no ha sido el único que ha tenido que tomar medidas para atajar la legionela este verano. Otros consistorios también han sido requeridos por la Dirección General de Salud Pública para que actuaran después de que detectar casos de la enfermedad en su forma más peligrosa: neumonía por legionelosis que ya ha dejado un muerto y otros seis afectados como parte de un brote declarado en la urbanización Calicanto de Chiva el pasado 7 de agosto, además de otro fallecido en Torrent y numerosos casos aislados.

Este es el caso del consistorio de Torrent. La gestora de la red de agua, Aigües de l'Horta, tuvo que aumentar los niveles de cloro a principios del pasado mes de julio ante la detección de los primeros casos de legionela en la zona, orden que Salud Pública mantuvo «durante todo el mes de julio». «Nos dijeron que había que aumentar el cloro por posibles casos de legionela de forma preventiva y la orden se mantuvo hasta finales de julio», explicaron fuentes de la empresa.

La directora general de Salud Pública, Ana María García, confirmó ayer la medida argumentando que es el protocolo que se realiza «de forma estandarizada ante cualquier caso aislado» de legionela que se detecta y solo en lo que va de agosto ya hay una treintena declarados más allá de los incluidos en el brote de Chiva. «Ante cualquier declaración se investiga el entorno, se toman muestras y se hace un estudio epidemiológico y se toman medidas preventivas como la hipercloración del agua», añadió. Cabe recordar que la bacteria prolifera en las instalaciones de agua como las de saneamiento de las casas o las grandes torres de refrigeración y pasa a los humanos a través del agua vaporizada, nunca por ingestión.

El segundo muerto

Precisamente de Torrent era el segundo hombre fallecido por neumonía por legionelosis de este verano. El vecino, de 44 años, falleció este lunes 21 de agosto aunque su enfermedad se remonta a finales de junio ya que fue diagnosticado de legionela el 1 de julio. La declaración de su caso o de otros en la zona aconsejaron a Sanidad a pedir la hipercloración de la red de agua de Torrent.

La gestora de agua también tuvo que facilitar a Salud Pública un histórico de sus registros de analíticas de legionela y de niveles de cloración pero,en esta ocasión, del depósito y la red de la parte de la urbanización de Calicanto que linda con la que, en principio, ha estado afectada por el brote de legionela que ha dejado un muerto y seis afectados más y que pertenece, sin embargo, al término municipal de Chiva. «Todos los niveles estaban correctos y las analíticas limpias», añadieron desde la gestora.

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, insistió ayer en que no podían incluir a este segundo fallecido por legionela en el brote de Calicanto pese a la coincidencia de lugares y fechas y a que tenía una segunda residencia en la urbanización, al parecer, en la zona de Chiva donde se declaró el brote.

«Con la información que tenemos hasta el momento», los técnicos no podían llegar a esta conclusión, aseguró Montón, que avanzó que seguirían «recabando información». Uno de los obstáculos para definir si esta segunda muerte corresponde o no al brote es la falta de información de primera mano con la que cuentan los técnicos, ya que el vecino de Torrent «empeoró muy rápidamente» tras ser hospitalizado -según fuentes de la administración- y no se pudo completar con él el estudio epidemiológico que debe concretar en qué lugares estuvo. Este se hizo a través de familiares y esta circunstancia puede dejar datos incompletos.

Brote «no finalizado»

Por otra parte y pese a lo difundido por el Ayuntamiento de Chiva tras terminar la reunión a tres bandas que mantuvieron el miércoles por la tarde, el brote de Calicanto «no se da por cerrado», aseguró ayer la consellera de Sanidad, Carmen Montón. «Desde el día 11 no se declaran nuevos casos y esto nos hace pensar que las medidas están surtiendo efecto y si siguen tomándose como se debe esperamos que no haya nuevos casos pero no se da nada por finalizado», advirtió. La consellera apuntó que los análisis de PCR positivos que detectan restos de ADN de la bacteria en la red de Calicanto apuntan a que la «causa es el agua» y recordó que para luchar contra la bacteria en estos casos la clave está en el cloro.

En los análisis del día 4, un día después de que se pidiera hiperclorar, la situación no estaba «del todo corregida», motivo por el que Sanidad ha abierto un expediente a Aguas de Chiva, que recibió un segundo toque de atención «más contundente» el día 11de agosto ante los bajos niveles de cloro que deben estar «entre 0,8 y 1,2».