Cavadas: "Soy un carnívoro estricto y rechazo la beatificación de la gastronomía"

El cirujano Pedro Cavadas (Valencia, 1965) confiesa en una entrevista con EFE su afición a la paleontología y su "pasión" por el tiro con arco, asegura que le gusta cualquier tipo de música "que no sea el reaggeton" y se declara un "carnívoro estricto" y un "cocinillas pero manazas".

¿Tiene preferencia por algún libro o género literario?

El 99 % de lo que leo es literatura de mi especialidad

y libros de animales. Tengo que leerme todo los que se publica de una especialidad tan amplia como la cirugía reconstructiva y no me deja mucho tiempo para leer otra cosa.

Ya que le gustan los libros de animales, ¿tiene alguna mascota?

Tengo un ciervo que se llama Pan porque lo nació el día de San Pancracio. Cuando era un cervatillo lo criamos a biberón y ahora que tiene un año y es un adolescente, está en un terreno que tengo en Villargordo del Cabriel.

¿Qué tipo de música le gusta escuchar?

Cualquier cosa que no sea reaggeton, con el que me torturan mis hijas cuando voy conduciendo (risas). Prefiero la música del telediario o de una obra de la calle.

¿Series de televisión o cine?

No sigo ninguna serie porque no se donde las hacen, soy un dinosaurio electrónico, nací en la época analógica y sigo siendo analógico; en la televisión solo veo las noticias y en cine, películas que voy a ver con mis hijas y las que veo durante los largos vuelos en avión.

¿Por qué no le gusta vestir como médico, con bata blanca?

La bata es una especie de uniforme, un disfraz que en muchos sitios obligan a los médicos a llevar, pero como soy mi propio jefe no me obligo, y también para dejar claro a un paciente que tu eres el médico, ¿qué no lo saben?, aunque me gusta que me llamen con respeto, de usted y no "oye Pedro".

¿Qué es lo que más odia?

Odio profundamente la mala educación, a los mentirosos y a los vagos, y creo que ser vago es la peor maldición del mundo y que los que lo son no tienen derecho a quejarse de nada. La mejor divisa es el trabajo y el esfuerzo, que te permiten suplir lo que no te ha dado la naturaleza.

Y en contraposición, ¿que es lo que más ama?

A mis dos hijas por goleada, Ruo y Xiao, de 16 y 12 años, son lo mejor que he hecho en mi vida, y de lo que me siento más orgulloso, con diferencia, es de haber ido a China a por ellas.

¿Alguna manía o superstición?

Superstición ninguna, cero, y manía...(duda) cómo no sea que soy muy desordenado. Aunque me toco y no me noto ninguna.

¿Teme a algo o a alguien?

No tengo miedo a nada, solo a que mis dos hijas sufran, aunque sé que alguien les romperá el corazón y les ocurrirán cosas que les hará sufrir, pero no puedo ni debo evitarlo porque eso forja el carácter y forma parte de la vida que llores por amor.

¿Tiene tiempo para practicar algún deporte?

Me gusta el tiro con arco y la caza con arco, es una pasión absoluta, y aunque odio el fútbol con toda mi alma, me tiene que gustar porque Xiao es muy aficionada y por imperativo legal soy del Barça, porque lo es mi hija.

¿Colecciona algo?

Me encanta la artesanía africana y tengo toneladas de cosas y no me traigo más porque no me caben. Cada uno de los collares africanos que tengo tiene su historia porque muchos son de pacientes a los que he intervenido que me los ha vendido.

¿Como se desenvuelve en la cocina?

Soy cocinillas pero manazas, me rebelo contra la beatificación de la gastronomía. Sé cocinar las cosas que hacía con mi madre y soy un carnívoro estricto, aunque en algunos sitios te echen a palos o supongan que eres un salvaje.

¿Cómo se le dan los idiomas?

El español más o menos bien; en ingles me encantaría ser bilingüe pero de cero a diez, 9; hablo el suficiente Suajili para entenderme cuando voy a África oriental, y ahora quiero aprender chino con mi hija Ruo por diversión. Me encantaría ser como el diablo, hablar todos los idiomas.

¿Cree en algo o alguien?

No tengo creencias religiosas pero creo en la honestidad personal, en el valor del esfuerzo, de la empatía y de las causas humanitarias, en no mentir, en no vender humo y en no hacer daño premeditada o indolentemente a nadie.

¿Cuales son sus aficiones?

Sabía de dinosaurios antes de que estrenaran Parque Jurásico, era una de mis aficiones de pequeño, siempre me gustó la paleontología, y me sigue gustando