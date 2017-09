Puig pide unidad política por la financiación y las inversiones

Casi dos horas de duración ha tenido el discurso del presidente de la Generalitat en el debate de política general. Dos horas en las que ha desgranado los avances sociales y económicos alcanzados desde 2015 y ha realizado un paquete de anuncios de proyectos para los próximos meses. El principal es un plan de construcción de centros escolares dotado con 700 millones de euros y que se desarrollará con los ayuntamientos, que serán los encargados de presentar, preparar y licitar los proyectos, que luego pagará la Generalitat. Si hay sobrecostes, correrán a cargo de los municipios. Es la manera de hacer frente al atasco en las promesas de erradicación de barracones escolares. Frente a la Ciegsa que creó el PP y que fue foco de sobrecostes, el Gobierno de Puig y Mónica Oltra opta por apoyarse en los municipios para sacar adelante la parte administrativa.

Financiación y crisis territorial, como se esperaba, han sido los ejes del parlamento del jefe del Consell. Puig ha pedido sostener la unidad política en la reivindicación de una mejor financiación. "Hemos de seguir sosteniendo una posición compartida con tenacidad", ha dicho. "La financiación es también una forma de recuperar la plena autonomía, no una amputada como se nos propone por falta de recursos", ha subrayado antes de insistir en que se ha de aprobar en 2017. Es lo que se acordó en la conferencia de presidentes, ha sido su argumento.

La propuesta de unidad la ha hecho extensible a las inversiones. "Bienvenido sea el nuevo carácter" del Gobierno central, ha afirmado, pero con prevenciones: "Se empezará a demostrar en los presupuestos del Estado de 2018". Su exigencia es que la agenda valenciana de infraestructuras esté en esas cuentas del Estado. A saber, corredor mediterráneo, convenio para el transporte metropolitano, conexión férrea del aeropuerto del Altet con Alicante y tren de la costa, entre otras. La que más polémica ha generado en el hemiciclo ha sido que se reconozca la conexión aérea entre Castelló y Madrid como de interés público. "No es el aeropuerto del abuelito, sino de la Generalitat", ha señalado. "Ahora", ha preguntado la líder del PP, Isabel Bonig, desde su escaño.

El inicio de los trámites para la reversión de la concesión a la empresa privada del área de salud de la Marina ha sido otro de los anuncios del presidente de la Generalitat. También la ampliación del Hospital Clínico y un plan de inversión en atención primaria y especializada en la Ribera una vez que se produzca la reversión de esta área.

Más allá de anuncios, en el terreno del "renacimiento" valenciano ha situado que "la voz de los valencianos empieza a escucharse, con muchas dificultades porque el ruido es enorme". Hoy ningún valenciano ha de bajar la cara porque sus instituciones avergüenzan", ha añadido.

"Todos los indicadores ha"n mejorado. Y la mejora está por encima de media", ha señalado sobre la situación económica.

" ¿Cómo se pùede estar en contra de que niños sepan las tres lenguas?", se ha preguntado Puig sobre la polémica sobre el plurilingüismo. "Pido que se rectifique a quienes quieren hacer de la educación un espacio de confrontación", ha reclamado.

Cataluña no ha faltado en el discurso. Diálogo es la receta que ha ofrecido. "Nunca resolverán nada quienes se olvidan de que la política construye. Es el momento de abandonar el inmovilismo" ante "la gravedad del momento".

Puig no ha convencido -no hay sorpresa- a Bonig: "Se ha superado, ha aburrido más que el año pasado y ha hablado de una comunidad imaginaria", le ha dicho de entrada. Luego le ha llamdo "socialista reconvertido en populista", porque "promete más que habla".