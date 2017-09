El Consell prepara una ley para "coordinar" a las diputaciones tras ser anulado el decreto

Primero fue la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana; el miércoles, fue el Tribunal Supremo quien terminó por devolver al cajón el decreto del Consell de coordinación de las diputaciones. Pero el Consell no se resiste a aparcar el asunto y tiene pensado redactar una ley inspirada en la anterior norma invalidada por los tribunales para «evitar duplicidades» entre Generalitat y corporaciones provinciales.

La desestimación del recurso por parte del alto tribunal no ha pillado por sorpresa a la Generalitat: «Sabíamos que era complicado que admitieran el recurso porque no afecta a leyes estatales», explicó a este periódico el director general de Administración Local, el socialista Antoni Such.

El pasado miércoles el alto tribunal inadmitió el recurso de la Generalitat contra una sentencia del TSJ que anuló el decreto del Consell, en concreto, el referente a Turismo. Los gobiernos del PP de las diputaciones de Castelló y Alicante llevaron el tema a la justicia al entender que invadía sus competencias.

Ahora, la respuesta judicial ha dejado una sensación de «indefensión» que tiene sus raíces en la primera sentencia del TSJ. «En aquel fallo se adujo que la ley de 1983 estaba derogada, por lo que no había una norma que pudiera habilitar el decreto», apunta Such, que, sin embargo, señala que «el Supremo no entra a valorar el tema de las competencias, que son propias, como marca el Estatut», añade el director general de Administración Local.

La futura ley en la que está trabajando el Ejecutivo de Ximo Puig «irá en la línea de coordinación de las acciones», indica Such. En este sentido, señaló que el objetivo no es solo ir «vaciando de contenido» las corporaciones, sino «evitar duplicidades y que no se gaste sin sentido», detalla Such.

En este sentido, la diputada de Turismo de la corporación valenciana, Pilar Moncho, explicó que la decisión judicial «no afecta al trabajo coordinado» que llevan a cabo con la Generalitat. Entiende que tanto la diputación como la administración tienen competencias en Turismo.

Y precisamente sobre este asunto prepara el Consell un decreto que regulará los fondos Feder. Serán 20 millones que actuarán como «la segunda pata» del Fondo de Cooperación Municipal a los cuales se podrán unir los ayuntamientos que diseñen proyectos culturales y patrimoniales dirigidos a fomentar el turismo. A esa cantidad se unirán 7 más para planes de movilidad.