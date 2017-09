Jorge Rodríguez se deja querer como líder de consenso del PSPV provincial

No le quita el sueño, pero estaría dispuesto a presentarse a la secretaría general del PSPV de la provincia de València si es la solución para evitar un nuevo enfrentamiento interno, como el de Ximo Puig y Rafa García en las primarias de país.

Esa es, en síntesis, la postura del actual portavoz del PSPV y presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, ante el próximo proceso congresual que han de encarar los socialistas valencianos.

«El congreso de provincia debería ser de unidad, que lleguemos a acuerdos, dialoguemos más y no tensemos más la situación», afirmó ayer el dirigente socialista a Levante-EMV. «En ese ejercicio de generar consensos podría ser uno más, pero tampoco es algo que me preocupe mucho. Me importa más que evitemos otros tres meses hablando de nosotros mismos que quién ostenta el cargo», señaló el alcalde de Ontinyent, que ayer fue entrevistado en València en directe (Levante TV).

La postura de Blanqueries es la de intentar evitar otras primarias, después de las tensiones en la militancia producidas por las federales primero y luego por las valencianas.

No es una alternativa que desagrade al sector sanchista que se enfrentó a la candidatura de Puig. Tampoco tiene una nómina sobrada de posibles aspirantes al liderazgo en la provincia. Otra cosa, no obstante, es que acepte a Rodríguez como solución de consenso.

El presidente de la diputación fue el coordinador de la campaña de Puig y antes, en las primarias entre Pedro Sánchez, Patxi López y Susana Díaz, cambió la equidistancia inicial por el apoyo a la presidenta andaluza. Tiene a su favor la buena relación con el amplio grupo de diputados sanchistas en la corporación provincial.

Un factor en juego además es que el hasta hace poco líder de esta corriente, José Luis Ábalos, es el aún secretario general de la provincia. Está obligado a dejar el cargo, porque Sánchez le ha dado uno de los puestos importantes en la dirección del PSOE (secretario de organización), pero eso no quiere decir que esté dispuesto a ceder el liderazgo a cualquiera.

Lo seguro es que el proceso va para largo. Tras los primeros contactos entre la dirección nacional y provincial, el congreso de València se quiere dejar para el final, agotando posiblemente el margen de 90 días. Eso significa que podría quedar para final de noviembre.