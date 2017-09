«Más que la independencia me preocupan los dependientes»

«Llevan tres semanas preguntándome por la independencia y me dan ganas de explicar que a mí lo que de verdad ahora más me preocupa y me ocupa es la dependencia, la atención a las personas dependientes», reivindicó en su intervención en la reunión de la Mesa Nacional de Iniciativa del Poble Valencià-Compromís, celebrada en València.

Oltra vinculó así el «patriotismo de la gente» a las políticas impulsadas por elConsell, con «medidas que están mejorando la vida de las personas», entre las que ha destacado que «en solo dos años, 30.000 personas que no estaban en el sistema de dependencia ahora lo estén». También hizo referencia como logro a la medida de la eliminación del copago «que beneficia a 1,3 millones personas».