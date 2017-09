«El sector inmobiliario ha aprendido la lección y no habrá otro boom»

El ministro sigue sin desvelar el futuro de la AP-7. Se ufana de las carreteras recuperadas y descarta otra burbuja inmobiliaria

La AP-7 quedará libre de peaje en 2019. ¿Circularemos gratis en 2020?

Me alegro que me haga esa pregunta porque llevaba veinticuatro horas sin responderla... Hay un contrato con una concesionaria que acaba el 31 de diciembre de 2019. Ese contrato no se va a prorrogar. A partir de ahí revertirá al Estado, dentro dos años y medio y el Estado decidirá. El Gobierno no ha expresado ninguna opinión. Seguimos trabajando en la AP-7 en la mejora de la accesibilidad en el acceso sur de Oliva, con un proyecto que redactamos en estos momentos. Estamos analizando la posibilidad de bonificación del peaje para los vehículos pesados, al menos en el tramo de Peñíscola al norte de Castelló. Y seguimos trabajando en alternativas a la A-7, por eso hemos sacado a información pública tres tramos de la A-7 en Castelló, por 300 millones de euros .

¿Está dispuesto a asumir el coste del mantenimiento de la autopista?

Evidentemente en una situación en la que se deja de pagar un peaje, inevitablemente lleva a un pago del mantenimiento por parte del ciudadano, el que la usa y el que no la usa, vía impuestos. Si no se cobra al que lo utiliza, se cobra al que lo usa y a la señora que no usa el coche desde su casa.

¿Se plantea un peaje blando?

Hay dos años y medio por delante y el Gobierno tomará una decisión en su momento. Pero lo que no va a hacer es prorrogar la concesión.

¿Qué obras valencianas se van a incluir en el plan extraordinario de concesión por disponibilidad con una inversión total que ascenderá a 5.000 millones?

No hemos dicho ni una actuación todavía.

¿Por qué?

Porque estamos trabajando en la primera parte que es el pliego definitivo tipo, en colaboración con las organizaciones empresariales, para cada una de esas actuaciones. A partir de ese trabajo, la negociación con el Banco Europeo de Inversiones y el trabajo con la Intervención General del Estado estaremos en condiciones de analizar qué tipo de actuaciones cumplen con los requisitos tipo de financiación. Necesitamos que formen parte del Plan Juncker para conseguir la mejor financiación del mercado.

Los expertos defienden que a la C. Valenciana debería corresponderle 500 millones de ese plan y que los candidatos ideales deberían ser la autovía a Crevillent y el segundo bypass.

Desde que presentó el plan nuestro presidente, por lo que vengo oyendo, ya estamos en el entorno de los 500.000 millones, no de los 5.000... Habrá que ir haciendo alguna reducción. Si no será imposible atender la infinidad de miles de quilómetros que se plantean, de manera justa, no me cabe la menor duda.

¿Tiene previsto recuperar alguna carreteras congeladas por la crisis?

Hemos retomado las obras de la variante de Benissa, la de Cullera-Favara, la V-21 entre el Carraixet y València y hemos licitado dos contratos de conservación por 100 millones de euros. Entre Torrevieja y Guardamar, la variante de la N-332 era la Generalitat quien debía redactar el proyecto y entregarlo para licitación, pero se nos trasladó con claridad que no se iba a cumplir ese compromiso, por lo que nos haremos nosotros cargo de la actuación, aunque eso provoca que tengamos que reiniciar los trámites.

¿Es posible que la relación aérea Castelló-Madrid reciba el título de servicio público?

Es posible si cumple las condiciones de una obligación de servicio público (OSP).

Sería un espaldarazo definitivo a un aeropuerto que nació con mucha polémica.

No tenemos ningún problema en analizarlo con el presidente de la Generalitat, en las mismas condiciones que el resto de España, que supongo que el presidente ya conoce. La de Badajoz-Madrid la paga la Junta de Extremadura; la de Almería la paga la Junta de Andalucía...

Las grúas vuelven a las ciudades. ¿Es una señal positiva o le preocupa otra burbuja?

Hay una recuperación clara del sector inmobiliario, algo más tímido en el sector de la construcción. El sector se va a autorregular porque ha aprendido mucho, se ha reformulado completamente y los actores ya no son los mismos. La mayor parte de los territorios y las entidades financieras conocen perfectamente lo que ha ocurrido. No hay ni va a haber un boom de esas características. En la última feria inmobiliaria que estuve todos eran perfectamente conscientes del pasado que les había machacado y de que han aprendido la lección.