Una afición que fomenta la protección de las aves y de sus hábitats

La mayoría de las personas que se interesa por la observación de pájaros entiende la importancia que puede llegar a tener para su conservación. Un compromiso que trasladan también las empresas y asociaciones que se dedican a este tipo de actividad y que a nivel internacional cuenta con la supervisión de asociaciones tan importantes como la Audobon Society en EE.UU o la Royal Society for the Protección of Birds.