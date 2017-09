Intersindical pide que la manifestación contra la infrafinanciación sea unitaria

Intersindical Valenciana apuesta porque la manifestación del 28 de octubre en València contra la infrafinanciación del Estado a la Comunitat sea «realmente unitaria, democrática, plural y participativa, y no una movilización controlada por la patronal valenciana y dos organizaciones sindicales».

La central se sumará a la marcha convocada por CC OO y UGT con «un mensaje propio marcadamente reivindicativo» para criticar el «expolio fiscal» y defender su apuesta por «una financiación 'valenciana valenciana', más inversiones, más autogobierno y más justicia social».

Para conseguirlo, Intersindical ha advertido en un comunicado que no está por la labor de «firmar manifiestos asépticos que no van contra nadie, que no exigen responsabilidades y que no hacen hincapié en los problemas reales que se derivan de la infrafinanciación valenciana, el expolio fiscal y el ninguneo a nuestro autogobierno».

Intersindical propondrá a las entidades sociales, sindicales y políticas de la sociedad valenciana la redacción colectiva de un manifiesto plural y reivindicativo y, así, formar un bloque reivindicativo y combativo que haga hincapié en «las verdaderas demandas de la sociedad valenciana ante las políticas antivalencianas del Gobierno español presidido por Mariano Rajoy y por los 20 años de gobiernos del PP al frente del Consell». Desde Intersindical subrayan que «como la inmensa mayoría de las entidades que constituyen el tejido de la sociedad civil» no han sido convocados a «ninguna reunión para debatir el manifiesto».