La manifestación del 28 de octubre, "una parada más" hacia una mejor financiación

La manifestación para reclamar una financiación justa y acorde con la realidad de la Comunitat Valenciana será el próximo 28 de octubre en la ciudad de València, como adelantó Levante-EMV.

El secretario general de CCOO, Arturo León, y el de UGT PV, Ismael Sáez, han explicado en rueda de prensa que la movilización para reivindicar al Gobierno central un aumento en la financiación autonómica y en las inversiones para los valencianos comenzará a las 18 horas en la plaza de San Agustín y acabará en la de América.

Ambos dirigentes sindicales han pedido específicamente a la patronal valenciana (CEV) que se sume al acto por "congruencia", ya que han firmado el manifiesto que la respalda, y al PPCV, que tampoco tiene previsto acudir, porque pedir una financiación justa no es "cuestionar políticas de derechas ni de izquierdas".

El secretario regional de CCOO ha destacado que la manifestación no es "un final de nada", sino "una parada más" en el camino que finalizará cuando la Comunitat tenga la financiación que le corresponde, y ha recordado a la CEV que fueron capaces de ponerse de acuerdo con estos dos sindicatos sobre el diagnóstico de la situación.

León ha invitado a que el día 28 sea "una gran exteriorización del pueblo valenciano en defensa de unos derechos que a día de hoy nadie cuestiona, ni siquiera aquellos que ya se han manifestado en contra" de este acto, y ha indicado que esperan reunirse en los próximos días con el PP para exponerle las razones del acto.

Isamel Sáez ha afirmado que les gustaría y no van a cejar en conseguir que los empresarios se sumen a un acto que no va "contra nadie", sino que ofrece a los valencianos la oportunidad de expresar su "cabreo y hartazgo" con la discriminación que sufren, para lo que se ha redactado un manifiesto "aséptico" que todos pueden compartir.

Ha recordado que la CEV compartía que se hiciera la manifestación y tenía la tarea de "acercarse al PP para que se sumara", pero Salvador Navarro "no ha tenido éxito" y por tanto ha otorgado "un derecho de veto al PP" al decir que los empresarios no irán porque tampoco el PP lo hará y en consecuencia no será unitaria.

"No tiene mucho sentido que quien comparte el conjunto de la reivindicación se mantenga ajeno a ella", ha aseverado Sáez, quien ha considerado que los partidos estatales deberían ser capaces de discernir la política nacional de los intereses de su comunidad, o dejarán que partidos "de corte nacionalista" exploten la situación.

El secretario de UGT ha considerado que "hay que dejar de llorar para exigir, y exigir es salir a la calle para decir que estamos cansados" de la infrafinanciación, y ha indicado que "no es razonable" que porque alguien decida no acudir al acto por un "juego político" el resto se queden "parados".

Sobre la crítica de Intersindical de que no han contado con ellos para el manifiesto, León ha dicho que no se puede pretender discutir punto por punto un documento con 600 entidades pero espera que se sumen, y Sáez ha opinado que "el interés superior de los valencianos" debe estar "por encima de las miserias y de aquellos que buscan básicamente propaganda".

Respecto a la fecha de la manifestación, Sáez ha indicado que si mañana la CEV o el PP proponen otra distinta dentro de este año se la pueden replantear, porque es más importante defender juntos el interés común, aunque ha considerado que la fecha no es la razón última para que patronal y populares no participen en ella.