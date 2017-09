Más cerca del combustible de hidrógeno

Un grupo de investigadores españoles ha desarrollado un nuevo sistema de almacenamiento y producción de hidrógeno, eficiente y seguro, que permitirá su uso como combustible para automóviles. El hidrógeno tiene una gran capacidad energética y nula emisión de gases de efecto invernadero. Además, también es un excelente combustible, debido a su elevada densidad energética. Su combinación con el oxígeno atmosférico produce energía y agua como único subproducto, convirtiéndolo en uno de los principales candidatos para sustituir a los combustibles fósiles como fuente de energía limpia.

No obstante, hasta ahora grandes inconvenientes impedían la implantación de la llamada «economía del hidrógeno». Se trata de un gas que no se encuentra en la corteza terrestre y que se produce principalmente en un proceso no sostenible usando sustancias fósiles no renovables. Asimismo, es de naturaleza gaseosa y altamente inflamable, por lo que debe ser transportado de forma comprimida, lo que conlleva importantes riesgos de seguridad.

Pero ahora, la tecnología desarrollada por los investigadores del Instituto de Tecnología Química (Universitat Politècnica de València-CSIC), el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (Universidad de Zaragoza-CSIC) y la Universitat Jaume I de Castelló usa los denominados Líquidos Orgánicos Portadores de Hidrógeno (LOHC) para almacenar hidrógeno durante largos períodos de tiempo en condiciones seguras. Así, pueden ser transportados fácilmente utilizando la infraestructura actual, y también permiten la liberación de hidrógeno de manera rápida y eficaz.

Después de estudiar diferentes líquidos, el equipo ha llegado a un nuevo sistema basado en una reacción química de acoplamiento entre un hidrosilano y un alcohol, con múltiples combinaciones posibles desde el punto de vista químico. Es un proceso muy eficiente, ya que se puede completar rápidamente a temperatura ambiente o en frío, con la utilización de catalizadores. También es un proceso reversible y no contaminante, ya que el producto formado en el acoplamiento entre un hidrosilano y un alcohol es un silil-éter que puede transformarse de nuevo en el producto original mediante un reductor.

Así, el método puede adaptarse fácilmente a sistemas de generación y utilización de energía no estáticos, y evita los actuales riesgos de seguridad derivados del almacenamiento de hidrógeno.

Hermenegildo García, investigador del Instituto de Tecnología Química (UPV-CSIC) y Premio Jaime I de Nuevas Tecnologías, explica que existen análisis que apuntan que el hidrógeno sería el combustible de automoción ideal, puesto que su uso daría agua como único producto. «De esta manera, el empleo de coches y medios de transporte no produciría ninguna emisión contaminante», asegura.