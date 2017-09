El PP pide a Puig que destituya a Nomdedéu

El presidente de la gestora de Valencia ciudad, Luis Santamaría, ha exigido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que destituya de inmediato de su cargo al secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, tras su último incidente en las redes sociales en el que demuestra que "ha venido a la política solo a reírse de todos".

"Lo lógico –ha proseguido el presidente de la gestora– sería que el secretario autonómico dejara su cargo si tuviera dignidad pero dado que no lo ha hecho le pedimos al presidente Puig que adopte las medidas para alejar de la política a este tipo de personas".

Luis Santamaría ha querido dejar claro que "en la vida hay unos límites que no se deben sobrepasar y Nomdedéu los traspasa muy frecuentemente". Ha lamentado que "hay personas que le ríen las gracias pero no es admisible que este señor haya llegado a la Administración para tomárselo todo a cachondeo, incluso las cuestiones más personales".

"El servicio público es una actividad seria y respetable" y el presidente autonómico "debe velar para que así siga siendo", ha explicado.

El "historial" de Enric Nomdedéu es largo en cuanto a sus excentricidades y ya el año pasado –cuando aún era vicealcalde de Castellón– le dedicó una "peineta" a un concejal de otro grupo de la corporación municipal. "Lejos de disculparse sinceramente solo se le ocurrió admitir el gesto como un error pero lo justificó con el hecho de que el pleno aún no había comenzado", ha recordado Santamaría.

El presidente de la gestora del PP de la ciudad de Valencia lamenta que Puig haya "tragado" con la entrada en su Consell de "personajes que no tienen respeto por nada ni por nadie". Y es que el secretario autonómico de Empleo "se lo toma todo a chufla", ha enfatizado Santamaría quien ha recordado que cuando la familia Lladró anunció la venta de la empresa Nomdedéu –que ya era secretario autonómico de empleo– utilizó su cuenta de una red social para decir: "No me sorprende, lo que siempre me ha sorprendido es que vendiera esas figuras horripilantes". Santamaría ha finalizado aseverando que "este señor no puede seguir en su puesto ni un minuto más".