Bonig: "La finalidad de la tasa es expulsar turistas"

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha asegurado hoy que la finalidad de la tasa turística que el Consell está estudiando si aplica o no en la Comunitat Valenciana es "expulsar a los turistas". Bonig se ha reunido esta mañana con responsables de su partido a nivel municipal sobre turismo y ha alertado de las consecuencias negativas que, en su opinión, este nuevo impuesto tendrá para la economía valenciana: "penaliza el empleo, porque perjudica no sólo a los establecimientos hoteleros, si no también a los comercios y al sector de la restauración porque repercute en el bolsillo de los turistas", ha sostenido.

El PP ha solicitado la comparecencia del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, para que explique en las Corts cuáles son los planes del Ejecutivo en este asunto. También presentarán mociones en contra de la tasa en todos los municipios.

Bonig ha criticado al Consell porque considera que está descoordinado y no sabe dialogar: "Gobierna a base de chantajes y tasazos", ha añadido.