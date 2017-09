Cataluña pone a prueba la coralidad de Compromís

¿No es Compromís una coalición de diferentes formaciones? Es el argumento al que se agarran los dirigentes de la organización socia del Gobierno valenciano para defender que puedan existir distintas sensibilidades en su seno sobre la cuestión catalana. Así, frente al Bloc, que el pasado fin de semana firmó la llamada Declaración de Menorca con Bildu, BNG, Esquerra Republicana y Més per Mallorca, entre otras formaciones nacionalistas de izquierdas, para abogar por el «derecho a decidir» de los diferentes pueblos, responsables de Compromís remarcaban ayer que esta actuación ha sido sólo del Bloc y que la coalición «ni está ni estará» en la citada declaración.

Cataluña ha hecho visible un debate que permanece aletargado en la coalición, que tiene en el Bloc su principal suministrador de afiliados y en Mónica Oltra (líder de Iniciativa del País Valencià) su principal rostro y cartel electoral. Mientras el Bloc (heredero de Unitat del Poble Valencià) es un partido con un sustrato histórico nacionalista, Compromís en su conjunto (y Oltra y la formación que dirige, en concreto) se reivindican como valencianista pero no se siente cómodo con la etiqueta de «nacionalista».

En la coalición se admiten diferencias en una entidad «plural», pero no son de posición sobre Cataluña, sino «de matiz», señala la coordinadora nacional del Bloc, Àgueda Micó.

Un matiz, no obstante, que es el núcleo de la actualidad política estos días. Mientras el Bloc asume la defensa del derecho a decidir (sin citar el caso catalán) que figura en la declaración de Menorca como una postura de la dirección nacional, Iniciativa marcaba distancias el pasado fin de semana de estas cuestiones identitarias.

«Llevan tres semanas preguntándome por la independencia y me dan ganas de explicar que lo que de verdad ahora más me preocupa y me ocupa es la dependencia», dijo Oltra en la mesa nacional de Iniciativa en referencia al departamento que dirige en el Consell, el de la atención a las personas más desfavorecidas.

La declaración es una manera de volver a alejarse de un debate que quema y en el que el PP -factor a tener en cuenta- intenta casi a diario implicar a Compromís como supuesto interesado en «expandir el secesionismo». La cita es de Mariano Rajoy.

El propio alcalde de València, Joan Ribó, del sector de Compromís que no pertenece ni al Bloc, ni a Iniciativa ni a Els Verds, se cuidaba ayer de meterse en un charco y abogaba por «un diálogo lo más amplio posible» y «una solución entre todos» ante «una crisis institucional y territorial importante».

En lo que hay coincidencia entre la cúpula de Iniciativa y la del Bloc es a la hora de señalar culpables: el citado Rajoy, por su «incapacidad» para el diálogo.