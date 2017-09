Mónica Oltra cree que las detenciones en Cataluña vulneran la Constitución

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha manifestado que cuando se prohíben actos de libre expresión, se entra en instituciones y se producen detenciones, se está "vulnerando" la Constitución, y ha acusado al Gobierno de llevar el conflicto del 1-0 a "un callejón sin salida".

Oltra, que se ha pronunciado sobre este asunto tras reunirse con la Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO-PV, ha afirmado que no se puede defender la Constitución "vulnerando la misma Constitución", en concreto derechos fundamentales que forman parte "del título más protegido" de la Carta Magna.

"Cuando se prohíben actos de libre expresión, cuando se entra en instituciones y se detiene a gente sin que en principio, hasta el 1 de octubre, se haya producido esa ilegalidad de la que se habla desde la Administración General del Estado, se está vulnerando la Constitución, no el 1 de octubre, hoy 20 de septiembre", ha asegurado en declaraciones a los periodistas.

Oltra (Compromís) ha abogado por una solución dialogada al conflicto entre el Estado y Cataluña, que el Gobierno "no ha sabido abordar desde hace años".

Ha insistido en sentarse a hablar "sin apriorismos" y que cada parte exponga su postura para buscar una solución dialogada porque todo lo que no sea "poner en el centro la palabra, el diálogo y las razones" lleva a "un callejón sin salida", que es, a su juicio, "donde nos está llevando el Gobierno de Rajoy" y el PP.

Para Oltra, el "pecado original" viene del momento en que el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad a "un estatuto que había sido aprobado por el Parlamento catalán, el Congreso de los Diputados, el Senado y el pueblo de Cataluña en referéndum", y que provoca un "agravio" respecto a artículos del Estatuto de Andalucía que "no han dejado tener a los catalanes".

Por tanto, ha reiterado Mónica Oltra, hay que volver "al punto de partida, que es el diálogo y la solución hablada al conflicto" creado.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano ha opinado que hay tiempo para "iniciar" ese diálogo en los días que quedan hasta la convocatoria del 1 de octubre y ha agregado: "no me resigno a pensar que no nos podamos sentar todos en una mesa a hablar".