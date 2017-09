Els Ramonets canten i ballen al ritme del Dia Sense Cotxes

Del 16 al 23 de setembre es celebra a València la Setmana de la Mobilitat Sostenible amb una gran quantitat d'activitats, que es tancaran el pròxim dissabte, dia 23, amb el primer concert de l'Orquestra de València a la plaça de l'Ajuntament, d'accés lliure i on s'interpretaran bandes sonores de pel·lícules.

Huí el programa avança amb el Dia Sense Cotxes, quan es podrà viatjar en els autobusos de l'EMT gratuïtament i quan a les 10,30 hores es realitzarà l'Especial EMT a l'Escola a la plaça de l'Ajuntament amb la participació dels ninots Superbusina i Superbús i amb l'actuació estel·lar de Ramonets, una banda de rock orientada al públic infantil.

A més, per a no oblidar-se de l'estudiant de secundària, esta vesprada es realitzarà el concert Secundària es mou, amb l'actuació del raper Arkano, conegut per ser un dels millors rapers espanyols en la categoria de freestyle rap, i amb altres convidats especials.

La Setmana de la Mobilitat Sostenible es tancarà demà, a les 19 h, amb el concert de l'Orquestra de València Una Plaça de Cine, que comptarà amb peces de John Williams, Ennio Morricone o Henry Mancini, entre altres.

Prèviament, a les 11 h es realitzarà també a la plaça de l'Ajuntament el Matinal EMT amb les actuacions de Dani Miquel i Sènior i el Cor Brutal.