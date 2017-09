Último sorteo: La Pobla de Vallbona copa tres de los catorce premios de la 6ª semana

La Pobla de Vallbona resultó ayer el pueblo más afortunado en el último sorteo del Sueldo del Verano. Hasta tres lectores de esta población lograron dos televisores -Amparo Pitarch y Asunción Navarro- y un tercero, vecino de la urbanización El Cerrao, ganó mil euros. Este último es Rafael Pérez Pardo, de 59 años y lector de Levante-EMV desde hace 39. «Me han avisado cuando estaba haciendo la compra y me he llevado una gran alegría, aún no sé lo que haré con el premio, pero seguro que celebrarlo con la familia y mis hijos», explicaba. Es un hombre afortunado porque en 2008 ya le correspondió un crucero que pudo disfrutar gracias a Editorial Prensa Valenciana. Silvia Chelet March, quiosquera de esta localidad, es quien repartió la suerte a estas personas.

Ayer por la tarde, también pasaron por la sede de Superdeporte y Levante-EMV otros tres ganadores más. Desde Sueca, vino Francisco Ros, de 82 años, en compañía de su esposa Matilde Palacios. Este albañil jubilado compra el diario «desde hace 30 años y afirma que gastará los 1.000 euros «en alguna cosa urgente que haga falta, y desde luego en una comida con la familia». La Papelería Jesús es el punto de venta que le dio la fortuna.

Por su parte, María Monserrat Lorenzo, de 44 años y camarera de Cafés Valiente en Nuevo Centro, también se adjudicó mil euros. «Con el dinero me comeré una buena mariscada porque me voy de viaje a Galicia». Vive en Tres Cruces, en València, y compra el periódico para casa. A veces, también el Súper, para hacer la quiniela.