«Un gran paso» hacia los cajeros sin barreras para las personas ciegas

«Usar un cajero automático yo sólo era imposible, ni me molestaba en tocarlo, pues la pantalla táctil es totalmente inaccesible para mí que soy ciego total», explica el valenciano Ramón Fuentes. Este vecino del Camp de Túria es una de las 44 personas de toda España que durante los últimos tres meses ha participado en el ensayo de una aplicación para teléfono móvil desarrollada por el BBVA con el fin de hacer más accesibles sus cajeros automáticos a las personas ciegas, con discapacidad física o intelectual leve.

Para Ramón, la aplicación que el BBVA ha creado en colaboración con Ilunion, el grupo de empresas sociales de la ONCE, «es un gran paso» en la mejora de su autonomía personal. En este sentido, destaca que para las personas ciegas «es esencial no tener que estar pidiendo ayuda cada vez que necesitan sacar dinero del cajero, pues no tienen por qué dar su número pin a nadie ni que otra persona sepa el dinero que hay en su cuenta».

La aplicación geolocaliza los cajeros automáticos en funcionamiento más próximos, encuentra las rutas óptimas para el usuario y comunica su móvil con el terminal, facilitando la disposición de efectivo mediante instrucciones de voz en el teléfono. «Es una gran oportunidad no tener que depender de alguien para sacar dinero», añade.

El usuario, en su casa o en cualquier sitio, puede elegir en su móvil la cantidad de dinero que quiere sacar del cajero. «La forma de operar es fácil y sencilla, ya que guarda y permite repetir las operaciones más habituales»,cuenta Ramón. En ese momento, el cliente realiza a través del teléfono «una reserva de dinero», detalla el responsable de Transformación de Canales de BBVA España, José Ángel Fernández Freire.

A partir de aquí, continúa Fernández, «la aplicación muestra los cajeros operativos más próximos al usuario y éste elige el que quiere utilizar». «Como todas las oficinas de BBVA están georreferenciadas, la aplicación guía al usuario hasta el cajero mediante Google Maps a través de la ruta más rápida a pie o en transporte público», añade.

«Da seguridad y tranquilidad»

Esta asistencia para Fuentes es «muy útil, porque si estas fuera del lugar en el que vives no sabes dónde esta el cajero». Una baliza diseñada por Ilunión se activa cuando el usuario esta cerca del cajero, guiándolo hasta el mismo con una señal acústica. Una vez allí la aplicación se conecta con el terminal y pregunta al usuario que confirme si quiere disponer de su reserva.

«Es muy rápido, pues sólo tengo que introducir la tarjeta, pulsar el pin en el teclado y recoger el dinero, con lo que estoy muy poco tiempo ante el cajero», subraya el valenciano que ha participado en el ensayo de la aplicación. Esto para las personas invidentes, según Fuentes, «es importante porque nos da más seguridad y tranquilidad al reducir la posibilidad de que haya alguien detrás observando».

«Este nuevo servicio, pionero en España, es un paso más en la gestión de las finanzas de las personas ciegas, ya que permite disponer de efectivo sin ayuda externa, lo que fomenta su autonomía personal», recalca el director de Ingeniería de BBVA España, Luis Javier Blas. Avanza que «las personas con discapacidad podrán interactuar a partir de enero con cualquier cajero de BBVA y realizar operativas a través del resto de canales disponibles, según su conveniencia en cada momento».